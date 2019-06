Sammarco | 8 mesi per riaprire fermata metro e Raggi ha coraggio di esultare

romadailynews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Roma – “A Roma ci vogliono ottoper riparare due scale mobili dellapolitana euna. E la sindaca esulta pure! Tutto questo da’ la misura dello stato in cui versa la Capitale. Tra rifiuti che ‘campeggiano’ in mezzo alla strada, mezzi pubblici che non passano e aziende che falliscono siamo a un degrado mai visto.lasci perdere”. Cosi’ in un comunicato Gianni, responsabile della comunicazione di Fi Lazio. L'articolo: 8perha coo diproviene da RomaDailyNews.

touareg250 : FORZE SPECIALI. MESI DI ADDESTRAMENTO................. -