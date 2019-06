Oriol Domenech | ' De Ligt andrà alla Juventus'

Blastingnews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Queste sono ore davvero calde per laper arrivare a Matthijs De. La dirigenza bianconera anche nella notte ha avuto dei contatti con l'entourage del difensore olandese per trovare un accordo definitivo sull'ingaggio del giocatore. In queste oreha parlato del possibile approdoJuve di Matthijs De. Il giornalista spagnolo è intervenuto nel programma "The club midnight" in onda su "Radio Catalunya" e "Esport3" e sul giocatore olandese ha detto: "Il calciatore ha preso la sua decisione ed è quella che lo porterà a Torino". Dunqueè sicuro che Matthijs Deil prossimo anno vestirà la maglia della Juve. Intanto Desi gode le vacanze In questi giorni, si parla costantemente di Matthijs Deche sarebbe molto vicinoJuve. Il giocatore il prossimo anno potrebbe vestire la maglia bianconera e Fabio Paratici è al lavoro con Mino ...

