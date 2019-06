League of Legends | Teamfight Tactics disponibile da oggi in open beta

Il governo USA blocca League of Legends in Iran e Siria : Come riporta Eurogamer.net, i fan di League of Legends in Iran e in Siria sono stati bloccati dal gioco mentre le tensioni tra le due nazioni e gli Stati Uniti aumentano.Secondo Dot Esports (grazie, PCGN), i giocatori hanno segnalato di aver ricevuto un messaggio che li informava che il gioco è stato bloccato in ogni rispettivo paese a seguito di sanzioni commerciali applicate dal governo degli Stati Uniti. Lo sviluppatore Riot, che ha sede ...

League of Legends è in arrivo su Android in via ufficiale grazie a Tencent : Tencent sta attualmente lavorando su una versione mobile ufficiale di League of Legends in collaborazione con lo sviluppatore originale Riot Games. League of Legends è un MOBA estremamente popolare su PC e ci aspettiamo che sarà in grado di offrire un'esperienza fedele all'originale anche su smartphone e tablet, con i dovuti accorgimenti per i controlli di gioco e l'interfaccia utente. L'articolo League of Legends è in arrivo su Android in via ...

Una versione mobile di League of Legends potrebbe essere presto pubblicata da Tencent e Riot Games : Secondi alcune recenti voci, pare che Tencent e Riot Games stiano lavorando su una versione mobile del popolare MOBA League of Legends. A quanto pare il progetto era in cantiere da molti anni, tuttavia ci sono stati ritardi dovuti a tensioni tra le due compagnie.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, una seconda fonte ha affermato che il titolo è stato proposto da Tencent diversi anni fa, tuttavia la cosa non è andata in porto a causa di ...