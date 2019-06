La Nasa è stata hackerata per colpo di un Blackberry da 35 dollari

La rete della Nasa è stata violata con un mini computer da 35 dollari : Un hacker si è intrufolato illegalmente nella rete dell’Agenzia Spaziale Statunitense ( NASA ) e per circa 10 mesi ha consultato dati relativi per lo più alla missione in corso su Marte. Ha consultato 23 file, raccogliendo in tutto 500 MB di dati, senza arrecare danni. Probabilmente la “cyber scorribanda” era finalizzata solo a soddisfare qualche curiosità o a gratificare l’hacker per quello che stava facendo. ...

I terrapiattisti arrivano a Palermo : "La Nasa non è mai stata sulla luna - lo sbarco è finto" : Roberto Chifari Tutto pronto per il convegno nazionale dei terrapiattisti giunti a Palermo per il congresso annuale. Tra gli ospiti anche Beppe Grillo "Tutti siamo stati ingannati fin dal primo giorno della nostra esistenza". È questo il manifesto dei terrapiattisti, che si riuniranno domani a Palermo per il congresso nazionale. Chi vorrà assistere dovrà pagare 20 euro per ascoltare le teorie sul nostro pianeta, come quella proposta ...