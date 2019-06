Blastingnews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) L'si prepara a partire per una nuova stagione, con il ritiro che si terrà a Lugano dall'8 al 14 agosto. Dopodiché i nerazzurri saranno in giro per il mondo per l'national Championship Cup. Il club ha deciso di puntare su un nuovo allenatore, Antonio Conte, che ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. L'ex tecnico del Chelsea ha già dato le prime indicazioni di mercato nei diversi vertici avuti con i dirigenti e con il presidente, Steven Zhang. Il reparto che subirà maggiori modifiche è il, essendo quello che ha mostrato maggiori carenze nella stagione appena conclusa. Uno degliresta Nicolò. Nuovo assalto aUno dei grandidell'in questa sessione di calciomercato è Nicolò. Il suo nome è accostato alla squadra nerazzurra da diversi mesi. Già a gennaio ...

FabrizioRomano : Sensi piace all’Inter se dovesse andar via Borja Valero e rimane un obiettivo importante del Milan per il centrocam… - ArmandoAreniell : Inter, il centrocampo potrebbe essere rivoluzionato: Barella e Sensi i due obiettivi - passione_inter : Mazzola: 'Conte è un fuoriclasse! Con Sensi e Barella centrocampo completato. Scudetto? Non diciamo quella parola..… -