Fuori dal coro | su Rete 4 in prima serata dal 4 luglio

Tiro a segno - European Games : il tedesco Reitz davanti a tutti nelle qualifiche della pistola automatica. Mazzetti e Chelli - Fuori dalla finale : Altro giro, altra corsa. Non conoscono sosta le gare del Tiro a segno nel poligono di Minsk, dove è in corso la seconda edizione degli European Games. Il secondo turno delle qualifiche della pistola automatica uomini dalla distanza di 25 ha emesso i suoi verdetti su chi potrà proseguire la gara verso le medaglie e un possibile pass verso Tokyo 2020. Andiamo a vedere chi ce l’ha fatta. A guidare il gruppo ci ha pensato, come di consueto ...

Tiro a segno - European Games 2019 : Bacci resta Fuori dalla finale di carabina 3 posizioni - è decimo. Il russo Kamenskiy chiude davanti a tutti : C’è grande rammarico in casa Italia. Lorenzo Bacci finisce al decimo posto la sua prova di qualifica per la gara di carabina 3 posizioni uomini dalla distanza di 50m ai Giochi Europei di Minsk, non centrando la finale del pomeriggio, dove sarebbe potuto andare a caccia di una carta olimpica verso Tokyo 2020. Al toscano è stata fatale l’ultima delle quattro serie in piedi dove ha totalizzato un 92/100 decisamente negativo, dopo che ...

LIVE Italia-Cina - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : Giacinti e Bergamaschi dal primo minuto. Fuori Galli e Mauro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.39: Il grande ballottaggio della vigilia è stato vinto da Valentina Giacinti nei confronti di Ilaria Mauro. L’attaccante del Milan è stato ancora scelto per la sua capacità di attaccare la profondità, ma soprattutto di aprire spazi per gli inserimenti di Bonansea e Girelli. 17.37: Temperature altissime a Montpellier. Anche il caldo potrebbe essere un fattore, soprattutto in caso di ...

Sebastiano Gulisano Fuori dall’Odg dopo 30 anni di giornalismo antimafia. Non siamo un Paese serio : Sebastiano Gulisano è un giornalista, e non lo è per un pezzo di carta firmato da qualche collega delle retrovie: lo è perché lo diciamo noi giornalisti. Della sua carriera abbiamo parlato pochi mesi fa, il 5 gennaio, al momento di conferirgli il premio Siciliani Giovani: “Nel 1984 Sebastiano Gulisano collaborava con i Siciliani come esperto di fumetto e dopo il 5 gennaio chiese di passare alla prima linea. Fu trasferito nel ‘settore ...

Italia Under 21 Fuori dall’Europeo - Mancini difende gli azzurrini : “Non meritavano di uscire” [FOTO] : Roberto Mancini difende l’Italia Under 21, fuori dall’Europeo di categoria dopo il pareggio di ieri tra Francia e Romania. Il Ct della Nazionale maggiore si affida a Twitter per esprimere il suo pensiero verso Di Biagio (che ha annunciato pubblicamente l’addio) e i calciatori. Italia Under 21, Di Biagio lascia: “La mia esperienza finisce qui, non è stato un fallimento” “L’Under21 di Di Biagio non meritava di ...

In rilascio la Modalità Luna su Huawei Mate 20 con EMUI 9.1 : Mate 20 Lite Fuori : Come promesso, è davvero un fine giugno di notevole importanza per la serie Huawei Mate 20: la Modalità Luna, insieme con EMUI 9.1, sbarca ufficialmente sui device, globalmente in queste ore, come prontamente annunciato dalla fonte Huawei Central. Sulle pagine di OM proprio il passaggio specifico era stato preannunciato la settimana scorsa. Dalle parole ai fatti, visto che la quasi totalità dei Huawei Mate 20 iniziano a ricevere proprio la ...

Il Palermo Fuori dalla Serie B - il sindaco Orlando : “i tifosi hanno il diritto di sapere cosa sta succedendo” : “La città e i tifosi hanno il diritto di sapere cosa sta succedendo e le ragioni della eventuale mancata iscrizione al campionato di calcio di Serie B. È una situazione di grande confusione alla quale speravamo di non dovere più assistere soprattutto dopo che il Comune aveva dato anche rassicurazioni sulla disponibilità dello stadio “Barbera”. Ci auguriamo che questa confusione non si trasformi in una ennesima beffa e in ...

Foggia - l’incubo si avvera : niente Serie C - i Satanelli Fuori dal professionismo : Nonostante il Foggia abbia depositato la domanda di iscrizione al campionato di Serie C, i pugliesi sono fuori dal professionismo per il mancato pagamento delle spettanze relative al mese di maggio a calciatori, tesserati e dipendenti. A poche ora dalla chiusura dei termini, la società ha consegnato in Lega Calcio a Firenze la documentazione idonea all’iscrizione al campionato di Lega Pro, con i 150mila euro della quota di iscrizione ...

Insulti contro l’Arma Fuori dalla discoteca : denunciato 17enne : Mariagiulia Porrello I carabinieri, arrivati nei pressi di un locale di Olgiate Olona per dirimere un litigio, hanno udito il ragazzo proferire Insulti: l’hanno fermato per oltraggio a pubblico ufficiale “La disoccupazione ti ha dato un bel mestiere, mestiere di m…. Carabiniere”. La frase di Insulti nei confornti dell'Arma è costata cara ad un diciassettenne. Forse avrà pensato di fare una goliardata o forse non avrà pensato alle ...

Gli Stati Uniti ordinano di produrre i cellulari 5G Fuori dalla Cina : Donald Trump (foto: Xinhua/Yin Bogu) Gli Stati Uniti potrebbero iniziare a chiedere alle aziende che stanno sviluppando tecnologie legate all’uso o alla diffusione del 5G di progettare e realizzare i cellulari per gli Stati Uniti al di fuori della Cina. Lo riferisce il Wall Street Journal. Sebbene però al momento quest’obbligo non sia ancora ufficiale, i funzionari del governo stanno iniziando a chiedere alle aziende di telecomunicazione di ...

Mondiale femminile - Ajara Nchout Njoya : la stella del Camerun protagonista anche Fuori dal campo : Il Mondiale femminile è entrato nella fase decisiva, grande attesa infatti per i prossimi appuntamenti con l’Italia sempre più protagonista ma in generale tutto il calcio femminile è in grande ripresa. Una grande protagonista fino al momento è stata Ajara Nchout Njoya soprattutto dopo la doppietta messa a segno contro la Nuova Zelanda, già prima del Mondiale era considerata di successo ed emancipazione, tra tradizione e modernità, è ...

Prima fila Mercedes - in pole Hamilton. “Ho tirato Fuori il massimo dalla macchina” : Sara' Lewis Hamilton a partire dalla Prima casella in griglia del Gran Premio di Francia, ottava tappa del Mondiale di F1. E' di 1.28.319 il tempo che ha permesso all'inglese di strappare l'ennesima pole position in carriera (86) sul circuito Paul Ricard, davanti al compagno di squadra Bottas che completa la Prima fila tutta Mercedes. Nessun rivale per Hamilton che domina in lungo e in largo, terza posizione per Charles Leclerc, molto piu' ...

Iscrizione Serie C - il Siracusa Fuori dal campionato! : “Il Siracusa non si iscrivera’ al prossimo campionato di Lega Pro. Non hanno portato a nulla di concreto le varie interlocuzioni dei giorni scorsi con diversi soggetti”. Sono le dichiarazioni dell’ad del Siracusa, Nicola Santangelo, il Girone C perde una squadra importante. “La societa’ aveva bisogno di capitali entro il 24 giugno – le parole dell’ad in una nota – Obiettivamente era ...