WWE Stompimg Grounds – Report | risultati e highlights | nei main event succede di tutto!

WWE Stompimg Grounds : preview - curiosità - anticipazioni e pronostici : TONY NEESE vs AKIRA TOZAWA vs DREW GULAK – Triple treath match valido per il titolo cruiserweight. L’ncontro dovrebbe essere inserito nel Kick off come spesso accade nei PPV WWE per gli incontri di 205 live. Tozawa non è meno prestante dei due americani. Buone le possibilità di Gulak di vincere il match ma in una sfida a 3 tutto può succedere. DANIEL BRYAN E ROWAN vs HEAVY MACHINERY – Match valido per il titolo di coppia di ...