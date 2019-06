Terremoto Roma | continuano i sopralluoghi dopo la scossa di domenica sera | un asilo

Terremoto Roma : prima analisi INGV - una fotografia dell’area preappenninica a ridosso della Capitale : Il Terremoto del 23 giugno 2019 in provincia di Roma si è verificato in una zona non nuova ai fenomeni sismici: i sismologi dell’INGV ne ripercorrono la storia sismica dal 1700 e ne illustrano brevemente la geologia. Il 23 giugno 2019, alle ore 22.43 italiane, un evento sismico di magnitudo Mw 3.6 (Ml 3.7) ha scosso la terra da Roma fino a Gaeta. Sono stati inoltre registrati solo dai sismometri, altri due piccoli eventi sismici, entrambi di ...

Terremoto a Roma - le telecamere dell’autostrada riprendono il momento della scossa : Le telecamere dell’autostrada A24, in prossimità della barriera Roma Est e del Gra, hanno ripreso il momento della scossa di Terremoto della sera del 23 giugno. La scossa, di magnitudo 3.7, è stata registrata alle 22:43 a tre chilometri dal comune di Colonna, vicinoa a Roma. Tanta paura, gente in strada, telefonate ai numeri di emergenza, ma niente danni video da Strada dei parchi/Facebook L'articolo Terremoto a Roma, le telecamere ...

Gli effetti del Terremoto della scorsa notte a Roma : Molta paura ma per fortuna nessun ferito e pochi danni. Il day after il terremoto di magnitudo 3.6 avvertito nella tarda serata di ieri ai Castelli Romani è quello delle verifiche e dei controlli strutturali (in tutto diverse decine) affidati a vigili del fuoco e protezione civile. Subito dopo la scossa con epicentro a Colonna, l'Agenzia regionale di protezione civile del Lazio ha attivato l'Associazione nazionale degli ingegneri che ha inviato ...

Terremoto a Roma : la scossa M3.7 ripresa dalle telecamere della A24 : Ieri sera una scossa di Terremoto è stata registrata alle 22.43 nel cuore del Lazio, precisamente a pochi chilometri dalla periferia di Roma nell'area dei Castelli Romani. Ve ne abbiamo parlato in...

Terremoto Roma - l’INGV : “scossa sul bordo settentrionale del complesso vulcanico dei Colli Albani” : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 ha colpito Roma la scorsa notte alle 22:43. In particolare, l’epicentro è stato a 3km da Colonna, nella zona dei Castelli Romani. L’area più vicina all’epicentro ha avuto un risentimento sismico del 5° grado Mercalli, precisamente a Colonna, San Cesareo e Zagarolo, che significa che la scossa è classificata come “piuttosto forte“, cioè “Avvertita anche da persone addormentate; caduta di oggetti“. ...

Terremoto Roma : crepe e intonaco lesionato - lievi danni in 2 chiese : Proseguono i rilievi tecnici e gli interventi di controllo sulle case e sugli edifici pubblici da parte dei Vigili del Fuoco in seguito al Terremoto di ieri sera che ha colpito l’area Est di Roma e molti comuni dei Castelli Romani, come San Gallicano, Zagarolo e Colonna. “Nulla di grave: qualche crepa e qualche intonaco lesionato, ma non abbiamo chiuso scuole. Abbiamo svolto 15 interventi questa notte, dalle 8 di questa mattina alle ...

Terremoto Roma - esperto : “In 2mila anni solo 6 scosse dannose e 4 morti” : “Negli ultimi duemila anni sono stati registrati solo 6 eventi sismici che si sono rivelati dannosi per la città di Roma, ovvero che hanno provocato risentimenti agli edifici della città o vittime“, lo ha dichiarato all’Adnkronos, il geologo Edoardo Peronace dell’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Igag-Cnr) dove si studiano le serie storiche dei terremoti in Italia. ...

Terremoto Roma - le impressionanti immagini VIDEO della scossa in Autostrada sull’A24 : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 ha fatto tremare Roma nella notte, creando il panico tra la popolazione che si è riversata in strada. La profondità di 9km è stata responsabile della netta percezione del sisma da parte della popolazione e le immagini che trovate di seguito giustificano la paura provata dagli abitanti di Colonna, epicentro del sisma, della capitale stessa e delle aree circostanti. Nel VIDEO ripreso dalle telecamere ...

Terremoto a Roma : paura e gente in strada per tutta la notte a Colonna epicentro del sisma : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 della durata di circa 40 secondi e con due successive repliche: paura nella serata di ieri e durante la notte a Roma, soprattutto nel quadrante est e sud, e in alcuni comuni dei Castelli Romani. L'epicentro, infatti, è stato localizzato dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia a nove chilometri di profondità a tre chilometri a nord est di Colonna, comune dei Castelli Romani. E proprio nei ...

Terremoto Roma : segnalate poche criticità - lievi danni e crepe : “Dalla scorsa notte abbiamo avviato verifiche con la Polizia Locale di Roma Capitale e la Protezione Civile del Campidoglio per il Terremoto a Roma. Finora non vengono segnalate grosse criticità, controlli in corso in particolare su edifici scolastici. E’ aperto il Centro operativo comunale (Coc) per fare punto situazione“: lo ha reso noto il sindaco Raggi in riferimento all’evento sismico verificatosi ieri sera alle ...

Terremoto Roma - altre due lievi scosse dopo quella principale [DATI] : altre due lievi scosse di Terremoto hanno colpito nella notte l’area di Colonna e Zagarolo, a sud/est di Roma, dove ieri sera alle 22:43 s’è verificata una scossa di magnitudo 3.6 con un risentimento sismico del 5° grado che ha scatenato il panico della popolazione. Le scosse successive sono state fortunatamente soltanto due, molto lievi: entrambe di magnitudo 1.4, la prima alle 23:06 di ieri e la seconda all’1:23 di ...

Terremoto con epicentro a Colonna (Roma) : Nella tarda serata di domenica 23 giugno 2019 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.7 nei dintorni di Roma. L’epicentro è a 3 km a Nord-Est di Colonna. Questi i dati INGV sulla localizzazione del Terremoto: Il Terremoto è stato localizzato 12 Km a S di Tivoli (56533 abitanti) 17 Km a S di Guidonia Montecelio (88673 abitanti) 19 Km a N di Velletri (53303 abitanti) 24 Km a E di Roma (2864731 abitanti) 30 Km a NE di Pomezia (62966 ...

Terremoto e sismicità - geologo : “Roma può essere quasi divisa in due dal Tevere” : La zona di Colli Albani, dove ieri alle 22:43 è stata registrata la scossa di Terremoto magnitudo 3.7, è considerata a pericolosità sismica intermedia. Il presidente dell’Ordine dei geologi del Lazio, Roberto Troncarelli, ha spiegato all’Adnkronos che “tutti municipi di sud est e i primi comuni che confinano con quella fascia, come Monte Colonna, Ciampino e Frascati, iniziano progressivamente a risentire di una sismicità ...

Terremoto Roma : convocato il COC per il monitoraggio delle scuole : In seguito al Terremoto registrato nella serata di ieri, il Campidoglio ha convocato il Centro operativo comunale (Coc) per coordinare le attività di monitoraggio e di verifica nel territorio di Roma. Il Coc si riunirà questa mattina alle 11 nella sede della Protezione Civile di Roma Capitale a Porta Metronia per fare il punto sulle attività già condotte a partire dall’alba di oggi – con interventi congiunti di Polizia Locale, Vigili del Fuoco e ...