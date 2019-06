Stelle cadenti di giugno | le Bootidi pronte a infiammare il cielo | quando e come vederle

Il destino di Stelle cadenti il libro di Emanuele Zanardini : Emanuele Zanardini presenta “Il destino di stelle cadenti”, una storia d’amore segnata dal fato, quella di Milo e Cassie, due giovani che conoscono troppo presto l’amarezza della vita. In un racconto che offre spiragli di luce nonostante le ombre che avvolgono i personaggi, si riflette sul destino e sulle coincidenze che a volte legano due persone appartenenti a sistemi solari lontani, avvicinandole anche a loro insaputa, prima di scaraventarle ...

Quando vedere le omega e chi Scorpidi - le spettacolari Stelle cadenti di giugno : Il mese di giugno normalmente non è considerato tra i più favorevoli per l'osservazione delle cosiddette “stelle cadenti”, dato che non si registrano sciami meteorici di rilievo, inoltre le ore di oscurità da dedicare all'osservazione sono poche, tuttavia quest'anno potrebbero regalarci qualche bella sorpresa due correnti minori, le omega Scorpidi e le chi Scorpidi. I picchi massimi dei due sciami meteorici sono attesi rispettivamente per la ...

Naso all’insù per le Stelle cadenti di primavera - figlie della cometa di Halley : Arriva il picco delle stelle cadenti di primavera, le Eta Aquaridi, meteore originate dalla scia di polvere lasciata dalla cometa di Halley. Il periodo di massima intensità sarà la notte tra 5 e 6 maggio e tra 6 e 7 maggio, ma sono già visibili da metà aprile e lo saranno fino a fine maggio. Sarà propizia l’assenza della Luna durante il picco, cosa che dovrebbe favorire, meteo permettendo, una buona visione dello spettacolo astronomico. ...

Stelle cadenti : stanno per arrivare le Eta Aquaridi! Il calendario degli sciami meteorici da osservare nel 2019 : Ci stiamo avvicinando al picco delle Eta Aquaridi, le Stelle cadenti prodotte dalla famosa Cometa di Halley e le condizioni per un meraviglioso spettacolo celeste ci sono tutte. Ecco allora un “calendario” dettagliato per sapere quando e dove guardare per osservare i migliori sciami meteorici da qui alla fine del 2019. Eta Aquaridi Si tratta più di uno sciame meteorico meridionale, le cui osservazioni sono migliori nelle località prossime ...