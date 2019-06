Salvini esulta | ma la sentenza di Strasburgo sulla Sea Watch non c' entra nulla coi porti

Salvini esulta per Milano-Cortina - ma 5 anni fa chiedeva il "ricovero" di Renzi per le Olimpiadi in Italia : Il Capitano fa l’ennesima giravolta social. “Vince l’Italia, vince lo sport! Viva i giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026”. Matteo Salvini esulta su Facebook per l’assegnazione all’Italia delle Olimpiadi, che si terranno tra 7 anni a Milano e Cortina. Una vittoria per il Paese, ma soprattutto per la Lega che ha voluto fortemente che i giochi dei cinque cerchi si tenessero in due territori in cui la ...

Renzi : Italia ha vinto e il resto non conta - Salvini prima mi attaccava e ora esulta : Roma – “L’Italia ha vinto. Tutto il resto non conta. Questo Paese e’ forte, piu’ forte di chi lo attacca con polemiche meschine”. Lo scrive su facebook Matteo Renzi. “Oggi leggo che sulle Olimpiadi tutti hanno cambiato idea. Bene- aggiunge-. Salvini attaccava il ‘fenomeno fiorentino’ che voleva le Olimpiadi (scriveva di me: RICOVERATEVELO!): ora e’ il primo a esultare, ma ormai ...

Nicola Zingaretti esulta per la disfatta del Pd ai ballottaggi : "Noi l'alternativa a Salvini" : Compagni che sbagliano e continuano a sbagliare. Si parla dei ballottaggi alle Comunali, che hanno segnato una disfatta per la sinistra e per il Pd. disfatta simbolica con la "caduta" di roccaforti rosse come Ferrara e Forlì ma soprattutto disfatta numerica: si pensi che il centrosinistra perde 40 c

Salvini ci ricasca : esulta per arresti - ma l'operazione è in corso - irritati i procuratori : Il ministro dell'interno Matteo Salvini è ricaduto in un vecchio errore. Come già accaduto a Torino, ha gioito per la "conclusione" di alcune operazioni di polizia prima che queste fossero realmente concluse. Forte l'irritazione delle procure di Monza e Prato, che hanno richiesto il silenzio stampa, per evitare che i risultati vengano danneggiati dalla fuoriuscita di informazioni. In simili circostanze, infatti, si rischia che una fuga di ...

Matteo Salvini esulta per arresti - ma operazioni in corso : irritati i procuratori di Monza e Prato : Lo ha rifatto. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha annunciato operazioni di polizia in corso quando ancora non erano terminate scatenando l’irritazione dei procuratori. Come era avvenuto come l’ex procuratore capo di Torino, Armando Spataro. Questa volte le procure sono due: Monza e Prato. Luisa Zanetti, che guida la procura in Brianza, ha chiesto il silenzio stampa sull’inchiesta che vede undici persone accusate ...

ACCORDO SBLOCCA CANTIERI - TREGUA LEGA-M5S/ Esulta Salvini sul Codice Appalti : SBLOCCA CANTIERI, Lega e M5s trovano ACCORDO dopo appello Conte. Le parole di Romeo e Patuanelli: Salvini Esulta, sospesi alcuni punti Codice Appalti

Dalla Cassazione stop alla vendita della cannabis light. Salvini esulta : “Contro qualsiasi droga” : Secondo la Cassazione la vendita di prodotti “derivati Dalla coltivazione della cannabis” è reato: non è possibile vendere o cedere a qualsiasi titolo l’olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. Si tratta, in sostanza, di uno stop alla vendita della cannabis light. esulta Matteo Salvini: “Siamo contro qualsiasi tipo di droga, senza se e senza ma".

Elezioni europee - Nicola Zingaretti esulta : "Pd alternativa a Salvini" - via alla cannibalizzazione del M5s : "Il bipolarismo è tornato a essere centrato sulla forza del Pd". Nicola Zingaretti commenta così exit poll e proiezioni delle Elezioni europee che danno il dem come secondo partito, ormai in netto vantaggio sul M5s crollato sotto il 18%. È iniziato, forse, il processo di cannibalizzazione dei voti g

Lega esulta. Salvini : "Grazie Italia" : 23.33 Esulta la Lega dopo il primo exit poll per le Europee."Una sola parola: grazie Italia!", twitta Salvini. "E' un risultato storico ed è storico che per la prima volta la Lega diventi primo partito in Italia", dice il capogruppo della Lega alla Camera, Molinari, a 'Porta a Porta'. E puntualizza: "Non abbiamo intenzione di usare questo risultato per mettere in crisi il governo, anzi". Intanto fonti del M5S fanno sapere che intendono ...

Noemi - arrestati i sicari di piazza Nazionale - Salvini esulta : 'Nessuna tregua ai criminali' : 'Complimenti alle Forze dell'Ordine, inquirenti e Magistratura per la cattura del delinquente che ha sparato alla piccola Noemi. Sarò ancora una volta a Napoli, giovedì 16 maggio, per il Comitato per ...

Siri revocato da Conte - senza voto in Cdm. Di Maio esulta - Salvini non fa barricate : Il sottosegretario è indagato per corruzione. Il leader della Lega continua a difendere il suo esponente, ma conferma la fiducia a Conte. 'Ora però basta con litigi polemiche, no e rinvii', dice

Laura Boldrini esulta : "Ho stravinto la sfida social con Matteo Salvini. Tutto merito vostro" : "Questi risultati sono Tutto merito vostro. Grazie", scrive Laura Boldrini sul suo profilo Twitter. L'ex presidente della Camera ri-posta un articolo di Repubblica in cui si afferma che sui social ha battuto Matteo Salvini e commenta: "Continuiamo a batterci insieme, nelle piazze e sulla rete, per c