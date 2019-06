Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) Non c'è stato nulla da fare oggi per Marco Castoldi, in arte. Dopo il rinvio della scorsa settimana, per un malore dell'artista monzese, il funzionario giudiziario oggi ha regolarmente eseguito lo 'sloggio'. Prima di usciresi è fermato a parlare con i numerosi giornalisti che lo attendevano al di là del cancello. Marco Castoldi ha spiegato di aver passato la notte a scrivere canzoni e dalle sue parole si è evinta l'amarezza per una decisione che, secondo lui, segue la Legge ma non la Giustizia.ha rivolto anche parole di delusione verso i suoi colleghi del mondo dello spettacolo e della canzone che, a suo avviso, si sono mostrati indifferenti alla questione. "Ho fatto un sacco di soldi" ha dichiarato il cantante spiegando che questo è il motivo per cui tutti non hanno fatto che domandargli sempre denaro e, quando è finito, lui non ha saputo più cosa ...

Martamigli23 : Monza, Morgan sloggiato dalla sua casa: 'È un problema pubblico' - adatit1 : RT @zeropregi: Morgan Acab unica opposizione! - GiorgioMorsut : RT @zeropregi: Morgan Acab unica opposizione! -