Houston | la pizza Domino’s te la consegna il robot

(Di martedì 25 giugno 2019) L’auto senza conducente sta assumendo delle fattezze sempre più concrete e alcune aziende, Waymo su tutti, stanno provando a farla diventare profittevole. Il settore delle “driverless car” diventerà quindi una vera industria con servizi concreti, come quelli offerti da Nuro, azienda fondata nel 2016 da due ex Google, che utilizza una piccola auto elettricaizzata senza conducente per effettuare le consegne di prodotti alimentari. La Nuro è una delle poche compagnie operanti in questo settore che attualmente gestisce i veicoli senza conducente sulle strade pubbliche. Il suo veicoloR1 (che verrà gradualmente sostituito a favore del prossimo R2) è largo circa la metà di una berlina compatta, più corto della maggior parte delle auto e non ha spazio all’interno per passeggeri o conducenti. La Nuro, come programma del suo ulteriore sviluppo e grazie ...

