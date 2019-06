Aperol Happy Together Live 2019

gqitalia

(Di martedì 25 giugno 2019) La sera di sabato 29 giugno, per festeggiare il proprio centenario, invita «a casa sua» a Venezia tutti gli amanti dell;aperitivo orange. Sarà quindi una notte travolgente di musica condotta da Alessandro Cattelan e con sul palco Max Gazzè, Francesca Michielin e i Måneskin. La seconda edizione dipromette di essere davvero memorabile. Uno show che riunisce tre concerti in uno e riserva non poche fantastiche sorprese per il pubblico. Max GazzèL;innovativo format di, dopo la tappa dello scorso anno a Napoli, si ripete, se possibile, con ancor maggiore energia proprio laddove è cominciato tutto, in Veneto, la patria die dello Spritz, nella splendida cornice di Piazza San Marco a Venezia. I tre grandi esponenti della musica italiana si alterneranno sul palco con performance ...

