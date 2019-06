Vent' anni di Persona 2 | Innocent Sin - articolo

Zidane - l’ex campione francese compie 47 anni e la JuVentus lo omaggia con le sue prodezze : “Che cos’è l’arte?” : Zinedine Zidane compie 47 anni e la Juventus, squadra in cui militò per cinque anni e con cui vinse due scudetti, una Supercoppa italiana, una Uefa, una Intertoto e una Coppa Intercontinentale, lo ha omaggiato con un video che raccoglie una serie di sue prodezze in bianconero. “Che cos’è l’arte? Buon compleanno, Zizou” è il lancio al video-tributo. Video Juventus F.C. L'articolo Zidane, l’ex campione francese compie ...

Cremona - bimba di 2 anni uccisa a coltellate : accanto al suo corpicino il papà ferito al Ventre : Una bimba di 2 anni è stata uccisa a coltellate: accanto al corpicino della piccola il papà ferito da un fendente. La piccola di due anni è stata trovata uccisa a coltellate in...

Meryl Streep compie 70 anni - diVenta nonna e torna (forse) al Festival di Venezia : Più che una diva una leggenda vivente che continua a mantenere intatto il suo fascino e appeal verso un pubblico trasversale di almeno tre generazioni salita 21 volte sul palcoscenico dell’Oscar e ben 26 su quello dei Golden Globe, compreso un Orso d’oro alla carriera. Meryl Streep spegne con sfrontatezza 70 candeline sfoggiando le rughe con orgoglio protetta e amata da sempre da una solida famiglia il marito Don Gummer, i ...

Il Viareggio compie 100 anni - tanti ex alla partita eVento : presente Luciano Spalletti [FOTO] : 1/6 Foto Instagram ...

Simona Ventura e la dedica dolcissima di Giovanni Terzi : Simona Ventura e Giovanni Terzi stanno dimostrando a tutta Italia che l’amore vero non ha età. I due, che si sono incontrati avendo alle spalle un passato complesso dal punto di vista sentimentale, hanno cominciato un rapporto che ha rimesso tutto in discussione e che ha reso incredibilmente dolce la mezza età.-- La conduttrice di The Voice of Italy e lo scrittore hanno iniziato la loro relazione di recente, dopo l’annuncio ufficiale, da parte ...

Luigi Mastroianni vuole diVentare papà? La reazione di Irene Capuano : Luigi Mastroianni dopo Uomini e Donne sogna di avere un figlio? Luigi Mastroianni e Irene Capuano continuano ad andare d’amore e d’accordo. I due ex protagonisti di Uomini e Donne stanno vivendo una relazione a distanza. L’ex tronista si sposta spesso per lavoro ed è impegnatissimo con le serate ma riesce a trovare sempre il tempo per tornare a Roma da Irene. In questi giorni la coppia è insieme e sta trascorrendo del tempo ...

Nilde Iotti - 40 anni fa entrò nella storia : la prima donna a diVentare Presidente della Camera : Il suo nome è entrato nella storia: Nilde Iotti 40 anni fa è stata la prima donna a diventare Presidente della Camera dei Deputati. Accadde il 20 giugno del 1979, quando LeoNilde,...

Lotta tra la vita e la morte! Ragazzo di 15 anni pugnalato Venti volte nel cuore della notte : Lotta tra la vita e la morte lo studente di soli 15 anni che è stato accoltellati oltre venti volte nel cuore della notte a Luton, nel Regno Unito. L'adolescente è stato trasportato in ospedale grazie a un'ambulanza tempestivamente arrivata sul posto e le sue condizioni secondo i medici sarebbero disperate. Come riportano tutti i giornali britannici il Ragazzo è stato pugnalato a Preston Gardens, ed ora è ricoverato in ospedale con ...

Silvio Berlusconi - colpo al cuore dal cerchio magico di Arcore? "Chi andrà alla conVention di Giovanni Toti" : Una ventina di giorni alla convention di Giovanni Toti al teatro Brancaccio. Evento di rottura. Evento con cui il governatore della Liguria sfida Forza Italia e il suo leader, Silvio Berlusconi, con cui è in rottura da tempo. Fari dunque puntati sul Brancaccio: chi ci sarà? Chi andrà? Chi se ne terr

Ha paura della flebo - a 12 anni inVenta l’orsetto che la nasconde : È la dolcissima storia di una ragazzina di 12 anni che vive nel Connecticut e che, colpita da una malattia autoimmune entra ed esce dall’ospedale da sette anni. Ha accettato di sopportare il dolore e le terapie, ma quella flebo proprio le fa paura. Solo che non può farne a meno per le sue cure. Ed è da questa consapevolezza che Ella trova una soluzione che potrebbe aiutare tanti altri piccoli pazienti: si tratta di “Medi-Teddy”, un peluche a ...

“La mia passione è la chirurgia e a 15 anni ho inVentato uno stent. Ma non andrò all’estero” : Quando Giuseppe non aveva ancora la patente prendeva il treno alle 5 del mattino per raggiungere la città ospedaliera di Lecce, partendo da Taranto. Quando aveva 15 anni costrinse i genitori ad affittare una casa a Lugo per passare l’estate in ospedale, studiando: aveva iniziato a fare uno stage al Maria Cecilia Hospital di Cotignola (Ravenna) e ci teneva a non saltare le lezioni. Oggi che ha compiuto 19 anni e la patente ce l’ha, Giuseppe ...

Calciomercato JuVentus – Pogba fa tremare il Manchester United : “dopo 3 anni è ora di una nuova sfida” : Paul Pogba pronto a lasciare il Manchester United dopo 3 anni: la Juventus sogna il clamoroso ritorno in bianconero “Dopo 3 anni è il momento di una nuova sfida“, firmato Paul Pogba. Poche e semplici parole che hanno scatenato la fantasia dei tifosi bianconeri che sognano il grande ritorno del centrocampista francese a 3 anni dal suo addio. Pogba parla di ‘nuova sfida’, in questo senso potrebbe essere il Real Madrid ...

Courteney Cox e la figlia Coco Arquette : lo stesso vestito Ventun anni dopo : Non si sa ancora se una nuova serie di Friends vedrà mai la luce (Jennifer Aniston è favorevole mentre Lisa Kudrow neanche un po’, per esempio) ma è certo che, di quell’epoca, non è solo la freschezza della sit-com a essere rimasta intatta: Courteney Cox, la Monica della serie, ha infatti condiviso su Instagram uno scatto della figlia 15enne Coco mentre indossa un suo abito dell’era di Friends, da lei stessa vestito in ...