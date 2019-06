Sea Watch | Fidanza FdI vs Fratoianni | “Migranti rischiano la vita per colpa delle ong”

Migranti : Bartolo - 'su Sea Watch 3 indispensabile intervento Corte Strasburgo' : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - "Quella a cui stiamo assistendo in queste giornate è una situazione diventata ormai insostenibile. Soltanto nell’ultima settimana a Lampedusa sono sbarcate oltre 100 persone, nel silenzio del governo e senza clamori, mentre a bordo della Sea Watch 3 si è scelto di crea

Su e giù al limitare delle acque italiane. La rotta impazzita della Sea Watch 3 : Uno zigzag blu, un intrico di linee che a prima vista potrebbe sembrare lo scarabocchio di un bambino. E invece quel tratto che sembra impazzito racconta una storia ben precisa: la rotta percorsa dalla nave Sea Watch 3 negli ultimi giorni al largo di Lampedusa, in attesa da due settimane di ricevere il permesso di far sbarcare 42 migranti soccorsi al largo della Libia.La linea grigia - che forma una C rovesciata a sud-est di Lampedusa - è ...

Sea Watch - Commissione Ue : "C'è imperativo umanitario" : Agostino Corneli L'organo Ue scende in campo sul caso della ong tedesca: "Trovare una soluzione per i migranti a bordo della nave" La Commissione europea lancia l'assist alle organizzazioni umanitarie e all'accoglienza. La portavoce della Commissione europea, Natascha Bertaud, ha parlato in conferenza stampa sul quanto sta accadendo fra Italia e Sea Watch, con la decisione del governo italiano di far sbarcare alcune delle persone ...

SeaWatch - diocesi Torino : li accogliamo : 12.36 "La diocesi di Torino è disponibile ad accogliere senza oneri per lo Stato i migranti della SeaWatch". Così l'arcivescovo, monsignor Cesare Nosiglia, al termine della messa San Giovanni, patrono della città. "Rivolgo una preghiera speciale a San Giovanni, che ha sempre difeso i poveri - ha aggiunto - Chiedo a lui di dare una mano per risolvere il problema che stanno vivendo le persone a bordo della SeaWatch. Per essere concreti la Chiesa ...

Sea Watch - la nave chiede alla Corte di Strasburgo di intervenire : “Misure urgenti per lo sbarco” : La Sea Watch 3, che è bloccata da 12 giorni a largo di Lampedusa, ha chiesto alla Corte di Strasburgo di intervenire con delle "misure urgenti" per consentire lo sbarco e "impedire serie e irrimediabili violazioni dei diritti umani". Il governo italiano dovrà rispondere alle domande della Corte entro oggi pomeriggio.Continua a leggere

Sea Watch 3 - interviene la Corte di Strasburgo : Nel dodicesimo giorno di stallo della Sea Watch 3 a largo di Lampedusa, la ong tedesca si è rivolta alla Corte di Strasburgo, che ha confermato oggi di aver ricevuto una richiesta di "misure provvisorie" che consentirebbero alla nave di far sbarcare i 42 migranti soccorsi quasi due settimane fa al largo della Libia.La Corte di Strasburgo ha già rivolto una serie di domande al governo italiano e alla ong. Entrambe le parti coinvolte dovranno ...