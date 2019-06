Preparate la bacchetta magica | Harry Potter | Wizards Unite è pronto per il mondo reale

tuttoandroid

(Di lunedì 24 giugno 2019)è il nuovo gioco basato sulla realtà aumentata di Niantic che prende ispirazione dalle storie originali di J.K. Rowling in cui lancerete incantesimi di vario tipo per sconfiggere la magia caotica che protegge gli Smarriti e riportali nelmagico sani e salvi. Il gameplay è simile a quello di Pokémom GO e permette di esplorare ila 360° in realtà aumenta avanzata attraverso la mappa che visualizzerà le tracce di magia che indicano la posizione degli Smarriti L'articololaper ilproviene da TuttoAndroid.