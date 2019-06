La sigla di Chernobyl reimmaginata come fosse Friends

wired

(Di lunedì 24 giugno 2019) http://www.youtube.com/watch?v=l1xGC0H03rM È stato un risultato un po’ a sorpresa, ma ormai incontrovertibile:, la miniserie coprodotta da Sky e Hbo, è una delle produzioni più amate degli ultimi anni, tanto da infrangere il record di serie più apprezzata sul web e da raccogliere ottimi ascolti in tutto il mondo. Inevitabile dunque che un successo del genere faccia entrare la stessain quel mondo sfaccettato e spesso incontrollabile della cultura popolare. E questo significa che anche un racconto di questa serietà viene riscritto coi linguaggi tipici di oggi. È accaduto con il video che si può vedere sopra: un utente di YouTube ha infatti reimmaginato ladella miniseriestata quella indimenticabile della sitcom culto degli anni Novanta. Il montaggio serrato delle immagini, dunque, avviene sulla colonna sonora di I’ll be there for ...