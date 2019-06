Ford Puma - La Suv sarà svelata il 26 giugno

quattroruote

(Di lunedì 24 giugno 2019) Laha diffuso un video teaser della, confermandone nell'occasione il debutto per il prossimo 26. Nelle immagini tuttavia la vettura è protetta da un effetto grafico e non è quindi visibile: poco male, visto che la prima foto ufficiale era già stata diffusa nell'aprile scorso. La B-Suvanche mild hybrid. Nonostante il nome identico alla coupé sportiva degli anni 90, laha cambiato totalmente pelle ed è pronta a combattere nel segmento delle B-Suv posizionandosi tra la Ecosport e la Kuga. Laha scelto un approccio più sportivo per il design senza sacrificare lo spazio, come dimostra il valore di 456 litri del bagagliaio. Dentro al cofano ritroveremo i classici motori dell'Ovale Blu, con l'aggiunta di una versione Mild Hybrid del 1.0 Ecoboost da 155 CV, dotata di un sistema Bisg a 48 Volt. Consumi e prestazioni non sono noti, mentre per la ...

quattroruote : La nuova #Ford #Puma sarà svelata il 26 giugno: ecco le prime informazioni e un nuovo teaser della #Suv… - motorionline : E' in arrivo! La nuova Ford Puma si presenterà ufficialmente il 26 giugno.--> -