Filippo Bisciglia | gli auguri di Pamela Camassa per il compleanno e Temptation Island

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa in love : “Doppio giorno speciale” : Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, amore a gonfie vele. La fidanzata del conduttore: “Oggi doppio giorno speciale” Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di Temptation Island. Al timone del reality estivo di Canale 5 ci sarà ancora l’amatissimo e apprezzatissimo Filippo Bisciglia. Proprio in queste ore il conduttore ha incassato un dolce messaggio dalla […] L'articolo Filippo Bisciglia e Pamela Camassa in ...

Filippo Bisciglia svela tutti i segreti di Temptation Island 2019 : Temptation Island: Filippo Bisciglia rivela i retroscena del dietro le quinte Mancano soltanto poche ore all’inizio di Temptation Island 2019 e i telespettatori non aspettano altro che vedere le nuove coppie della trasmissione mettere a dura prova il loro amore. Filippo Bisciglia, attraverso le pagine del magazine di Uomini e Donne, ha svelato al pubblico cosa accade nel dietro le quinte della trasmissione, come tutto prende vita fino al ...

Temptation Island : lunedì 24 giugno inizia la nuova edizione condotta da Filippo Bisciglia : lunedì 24 giugno comincia la nuova edizione del programma Temptation Island, prodotto dall'azienda Fascino di Maria De Filippi, che vedrà ancora una volta alla conduzione Filippo Bisciglia. Quest'ultimo rappresenta ormai una garanzia e un punto fermo della trasmissione, mentre lo scorso anno il debutto della versione Vip era stato affidato a Simona Ventura. Lo scopo del gioco non cambia: sei coppie di concorrenti verranno divise e dovranno ...

Pamela Camassa racconta la quotidianità con Filippo Bisciglia : “A casa un po’ rompe” : Pamela Camassa a Vieni da me racconta la quotidianità accanto a Filippo Bisciglia A Vieni da me – il programma di Rai Uno di Caterina Balivo – Pamela Camassa ha raccontato alcuni retroscena della sua quotidianità accanto a Filippo Bisciglia. La soubrette e il conduttore di Temptation Island stanno insieme da undici anni e la […] L'articolo Pamela Camassa racconta la quotidianità con Filippo Bisciglia: “A casa un po’ ...

