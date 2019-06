Bimbo dimenticato in auto! Un agente lo salva

(Di lunedì 24 giugno 2019) Salvo grazie a un. I genitori sono stati denunciati. Un bambino di soli quattro anni è stato lasciato chiuso in auto nel parcheggio dell’aeroporto di Catania. In questi giorni le temperature stanno raggiungendo valori sopra la media, con punte anche superiori ai quaranta gradi. Il piccolo è statoto grazie all’intervento di unche ha spaccato il finestrino dell’auto, traendo in salvo in. I genitori, una volta tornati, sono stati denunciati. Quella che poteva essere una tragedia si è verificata sabato pomeriggio, 22 giugno, fuori dall’aeroporto di Catania, nella zona delle partenze.Un bambino di neanche cinque anni è stato abbandonato da solo nell’automobile, una Audi 6 con targa svizzera, per diverso tempo sotto un sole cocente. Da quanto riportato l’auto sarebbe stata chiusa ermeticamente, senza neanche un finestrino abbassato per cercare di dare un leggero benessere con il cambio d’aria. Fortunatamente undella Polizia di Stato ha notato la creatura all’interno dell’abitacolo. Il bambino stava piangendo e cercando di attirare l’attenzione dei passanti. Inutili tutti i suoi tentativi di aprire la portiera con le manine. Il poliziotto è immediatamente intervenuto e, usando la pistola d’ordinanza, è riuscito a colpire e frantumare il vetro del finestrino.