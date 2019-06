Auto | le multe sulle emissioni di CO2 indeboliscono l’industria europea

Prescrizione multe stradali e Autovelox : quando fare ricorso al giudice : Prescrizione multe stradali e autovelox: quando fare ricorso al giudice Un giorno non ci siamo accorti di un autovelox e, soprattutto, del limite di velocità: andavamo a una velocità più alta rispetto alla soglia, magari su una di quelle strade dove il limite di velocità cambia ogni 100-200 metri, forse per tenere alta la concentrazione dell’automobilista, e quindi abbiamo mantenuto una certa velocità senza premere il freno e rallentare ...

Auto - per le multe scattano gli aumenti : da oggi notifiche su del 40% : Contravvenzioni più salate per tutti. Da oggi un nuovo balzello affligge milioni di Automobilisti italiani. È appena scattato il rincaro delle spese di notifica delle multe stradali...

Fumo in Auto - Divieti - multe e tutto quello che c'è da sapere : Se fumare fa male, alla guida può farne anche di più. A parte gli ovvi motivi di salute, si aggiungono quelli di sicurezza, dovuti al rischio di distrarsi con la sigaretta in mano, e le possibili sanzioni, se a bordo si trovano minorenni (anche se figli del fumatore) o donne in stato di gravidanza (anche se la moglie). La multa prevista è infatti di 110 euro. Non lo dice il Codice della strada, ma il decreto legislativo 6/2016 a tutela dei non ...

Autovelox Google Maps Italia : come evitare le multe e dove si trovano : Autovelox Google Maps Italia: come evitare le multe e dove si trovano Controllare la presenza degli Autovelox lungo strade e autostrade grazie a Google Maps. Google, dopo aver acquisito Waze ben 6 anni fa, ha finalmente implementato le sue funzionalità sulla propria app di navigazione e geolocalizzazione, finora usata soprattutto per dare indicazioni stradali e informazioni inerenti all’ubicazione di negozi, attività commerciali e via ...

Stop a multe e ritardi con Google Maps : segnalati Autovelox ed incidenti : Si evolve ancora Google Maps, rimasto anche per troppo tempo senza offrire la possibilità ai propri utilizzatori di essere informati circa la presenza su strada degli autovelox fissi e mobili. Vi avevamo parlato dell'avvio del rilascio di questa specifica feature appena qualche giorno in questo articolo dedicato, ed oggi torniamo sull'argomento, visto che ormai si può parlare di ufficialità. Come riportato da 'TechCrunch', il navigatore ...

Autovelox su Google Maps - potremo davvero evitare le multe? : Ora che anche Google Maps segnala le postazioni di controllo della velocità, le domande che si pongono sono due. È legale tutto questo? Le segnalazioni sono davvero affidabili? Domande semplici, ma le risposte sono complesse...

Motori : multe impugnabili se l’Autovelox è nel senso di marcia opposto : La Corte di Cassazione ha sentenziato a favore dell’automobilista, non ha valore il verbale se l’Autovelox è nel senso opposto di marcia La Sezione Civile della Corte di Cassazione, da nuova speranza a tutti gli automobilisti pescati in fallo per eccesso di velocità, Con l’ordinanza numero 12309/19 secondo quanto contenuto nella sentenza depositata il 9 maggio, la Corte si è pronunciata a favore dell’automobilista ...

Decreto sicurezza bis : più poteri al Viminale e multe a chi soccorre migranti disobbedendo alle Autorità : Più poteri al Viminale in materia di traffico marino, potere che verrebbe sottratto al ministero delle infrastrutture. è quanto prevede, secondo alcune indiscrezioni, un articolo del nuovo Decreto ...

Multe Auto - motivazioni e come contestarle : Cerchiamo di fare chiarezza sulla delicata questione delle Multe che avolte tartassano ingiustamente gli automobilisti Le Multe hanno la funzione di punire tutti quei soggetti che violano le regole dettate dal Codice della strada, ma siccome parliamo di sanzioni amministrative il cittadino può presentare ricorso alle autorità competenti se ritiene ingiusta questa azione comminata nei suoi confronti, ma anche se nel verbale vengono ...