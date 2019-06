L’uomo del giorno – Patrick Vieira | soprannome il “lungo” e quell’aneddoto shock di

L’uomo del giorno - Loris Karius : il protagonista in negativo della finale di Champions del 2018 ancora nei guai al Besiktas : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. protagonista di oggi è Loris Karius, portiere del Besiktas, in prestito dal Liverpool, che compie 26 anni. L’estremo difensore tedesco è nato infatti il 22 giugno del 1993. Cresciuto nel Mainz, Karius è passato al Liverpool nel 2016, diventando protagonista (suo malgrado) della finale di Champions 2017-2018. Karius fu autore di due clamorose ...

L’uomo del giorno – Michel Platini - mai compleanno fu più tormentato : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è dedicata quest’oggi ad un personaggio che in questi ultimi giorni ha fatto parlare di sé, ma purtroppo non benissimo come accadeva in passato: Michel Platini. ‘Le Roi’ compie 64 anni, ma questo è senza timore di smentita il compleanno più tormentato della sua vita. L’ex presidente dell’Uefa, infatti, nei giorni scorsi è stato messo in ...

Spazio - “Apollo 11 - impronta dell’umanita” : a Torino una grande mostra sulla missione che ha portato L’uomo sulla Luna : La missione spaziale Apollo 11 che porto’ i primi uomini sulla Luna – Neil Armstrong e Buzz Aldrin – e’ al centro di una mostra che si inaugura domani nella Sala Mostre del Palazzo della Regione, in piazza Castello a Torino: ‘Apollo 11: l’impronta dell’umanita”, organizzata da mezzo secolo dalla conquista della Luna, avvenuta il 20 luglio 1969. I due astronauti americani trascorsero oltre due ore ...

Emiliano Sala – Rivelata l’identità delL’uomo arrestato - è un pilota e ha organizzato il tragico volo : I media inglesi hanno rivelato l’identità dell’uomo arrestato nella giornata di ieri per omicidio colposo, nell’ambito dell’inchiesta per la morte di Emiliano Sala Si chiama David Henderson l’uomo arrestato per omicidio colposo e poi rilasciato nell’ambito dell’inchiesta per la morte di Emiliano Sala, scomparso lo scorso 21 gennaio dopo un incidente aereo nel canale della Manica. AFP/LaPresse Il ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Frank Lampard - adesso il grande salto da allenatore : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno‘, giornata importante per gli appassionati di calcio e delle statistiche. Oggi è il compleanno di Frank Lampard, figura legata al mondo del Chelsea. grande carriera da calciatore, inizia allo Swansea ma la prima vera grande esperienza è con la maglia è con il West Ham, si mette in mostra e diventa la bandiere del Chelsea ed uno dei migliori ...

L’uomo del giorno - Lorenzo Pellegrini : il centrocampista sarà al centro del mercato estivo - due squadre interessate : Torna il classico appuntamento con la rubrica “L’uomo del giorno“. Oggi parliamo di Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, al centro del mercato. Protagonista dell’Italia all’Europeo Under 21, Pellegrini incarna il prototipo del centrocampista moderno, bravo a difendere, ottimo nell’attaccare. Nato il 19 giugno del 1996, Pellegrini compie oggi 23 anni. La sua carriera inizia nell’ALMAS, ma già ...

L’uomo del giorno – L’aeroplanino Vincenzo Montella e quella volta che fece piegare… Batistuta : La rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Vincenzo Montella, che compie 45 anni. L’ex calciatore della Roma, tornato ad allenare la Fiorentina nell’ultima parte della scorsa stagione, è stato confermato qualche giorno fa anche per il prossimo anno sulla panchina viola dal nuovo proprietario italo-americano Rocco Commisso. Una vita trascorsa sui campi da calcio quella di Vincenzo Montella, ...

I cani sono in grado di esprimere emozioni grazie alL’uomo : è tutto merito dell’addomesticazione : I cani sono tra gli animali che maggiormente sono in grado di esprimere emozioni, e questo è anche merito dell’uomo. E’ stato infatti l’essere umano a selezionare nei cani la capacità di esprimere emozioni con l’espressione degli occhi, soprattutto attraverso il movimento delle sopracciglia. A questa conclusione è giunto un importante studio pubblicato sulla rivista dell’Accademia Nazionale delle Scienze americana ...

L’uomo del giorno – Juan Carlos Valerón - “El mago” del Deportivo La Coruña compie 44 anni : simbolo di un calcio d’altri tempi : Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Juan Carlos Valerón: l’ex calciatore del Deportivo La Coruña compie 44 anni. Un vero e proprio idolo dei tifosi del Depor, una delle ultime bandiere del calcio. 13 anni di militanza nel club galiziano e una tecnica sopraffina che gli sono valsi il soprannome di “El mago“. CARRIERA Valerón iniziò la sua ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Jurgen Klopp - nella storia con il Liverpool : Continua il nostro classico appuntamenti con la rubrica l’Uomo del giorno, giornata importante per gli appassionati di calcio, è il compleanno dell’allenatore Jurgen Klopp. Inizia la carriera da tecnico sulla panchina del Mainz poi la grande chiamata del Borussia Dortmund che lo lancia in grandi palcoscenici. Diventa un idolo anche dei tifosi per il suo modo di fare, protagonista anche fuori dal campo con interviste che spesso ...

L’uomo del giorno - Oliver Kahn : lo storico portiere tedesco compie 50 anni - curiosità ed episodi controversi su “Der Titan” [VIDEO] : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Oliver Kahn, storico portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Soprannominato Der Titan per via della sua imponente mole, Kahn è considerato uno dei portieri più forti e più vincenti di sempre. Nato a Karlsruher il 15 giugno del 1969, Kahn ha legato la sua carriera a due maglie: quella del Karlsruher e quella del ...

L’uomo del giorno – Massimo Oddo - passato alla storia ‘anche’ per quel suo show a Berlino : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” dedica oggi spazio a Massimo Oddo, che compie 43 anni. L’ex terzino, tra le altre, di Lazio e Milan, è campione del mondo. Ha fatto parte anche lui dei “magici” 23 di Lippi che ci fecero sognare in Germania nel 2006, seppur sia sceso in campo soltanto una volta, nella vittoriosa sfida dei quarti di finale contro l’Ucraina. E’ passato più ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Giugno : “Contatti leghisti in dote alL’uomo legato al boss” : Palermo “Contatti leghisti in dote all’uomo legato al boss” Paolo Arata, l’ex parlamentare forzista nelle grazie del Carroccio, che lo ha interpellato per ideare il progetto sulle Energie, aveva una carta da giocarsi più degli altri. Quegli “attuali influenti contatti con esponenti della Lega” che “ha portato in dote alle iniziative imprenditoriali con Nicastri” Vito, siciliano e “re dell’eolico” ritenuto dai pm vicino al […] di Valeria ...

La polizia di Cipro ha trovato i resti di una settimana persona uccisa dalL’uomo considerato il primo serial killer del paese : La polizia di Cipro ha trovato i resti di Sierra Granze, una bambina di origini filippine di sei anni che è tra le sette vittime di Nikos Metaxas, considerato il primo serial killer del paese. Il corpo è stato trovato sul fondo