DI BATTISTA | ' NON SO SE GOVERNO DURA' ' Salvini vuole mandare tutto all' aria'

Alessandro Di BATTISTA insulta Matteo Salvini : "Si metterà i tacchi". E sul governo : "Non dura" : Secondo Alessandro Di Battista, siamo ai titoli di coda: "Il governo dura? Non lo so: perché vedo Matteo Salvini che provoca ogni giorno, tutti i giorni. E sono convinto che nella logica di Salvini ci sia l'idea di mandare tutto all'aria per mero tornaconto personale. È questo per me sarebbe molto g

Luigi Di Maio parla all’assemblea locale M5s : “Incazzato con Di BATTISTA - non siamo burocrati” : A Terni il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, apre il ciclo di assemblee locali che porteranno a una riorganizzazione del M5s. E lo fa non risparmiando un attacco all'ex deputato Alessandro Di Battista, al quale risponde dopo le critiche degli scorsi giorni: "Mi sono incazzato in questi giorni quando ho sentito questa frase ‘burocrati dentro ai ministeri’”.Continua a leggere

Alessandro Di BATTISTA umiliato ancora da Luigi Di Maio : "Nella lista nera" - "Non è all'ordine del giorno" : I rapporti tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista sono ai minimi termini. La questione è nota, tanto che il capo politico M5s ha anche attaccato pubblicamente il collega, l'urlatore professionista che viene da Roma, il quale pur restando ai margini del Movimento continua a criticarne la linea, d

Salvini contro Di BATTISTA : "Non parlo con i chiacchieroni tropicali a pagamento" : Il vicepremier all'attacco di uno dei simboli M5s: "Ci sono tanti parlamentari e ministri dei 5 Stelle che lavorano, io preferisco parlare con loro, non con i chiacchieroni tropicali a pagamento".

La stoccata della Gruber a Di BATTISTA : “Se volete governare non fate Alice nel paese delle meraviglie”. “Ci vuole tempo” : Lilli Gruber, conduttrice di Otto e mezzo (La7) bacchetta il Movimento 5 Stelle rispondendo ad Alessandro Di Battista: “Se siete come Alice nel paese delle meraviglie non candidatevi a governare. Studiate prima e poi forse andate al Governo”. L’esponente grillino ha replicato spiegando che al Movimento serve tempo: “Come dice grillo serve tempo perché le nostre attività parlamentari ottengano risultato”. In ...

Salvini - Di BATTISTA a La7 : “Non è fascista ma conformista - perché al posto degli italiani ha scelto Radio radicale” : “Nel mio libro Politicamente scorretto (edito da Paper first) scrivo di quando ho mandato un sms a Salvini dicendogli questo: ‘Molla Berlusconi, mollalo sul serio non solo il partito ma i costumi e gli usi del berlusconismo”. L’ha raccontato Alessandro Di Battista, ex deputato ed esponente del Movimento 5 stelle durante la puntata di Otto e mezzo su La7. “Per me Salvini – ha proseguito – non è fascista ...

Di BATTISTA : “non ci sono alternative alla Lega” : Non ci sono alternative alla Lega per il M5S. L’esperienza di governo passa da lì. A pensarla così è Alessandro Di Battista. Una giustificazione per il contratto siglato con la Lega. L’unico modo per dare il via all’esecutivo. Di Battista è abbastanza chiaro, soprattutto se l’alternativo fosse stata rappresenta dal PD: “A questo punto in tanti diranno: ‘Ma voi ci state governando insieme alla Lega. Vero, ma ...

Juventus - Di GiovamBATTISTA : 'Agnelli vuole il top - non un bravo mister' : Questa settimana, forse si conoscerà il nome del nuovo allenatore della Juventus. Al momento continuano ad alternarsi due correnti di pensiero quello che porta a Maurizio Sarri e quella che porta a Pep Guardiola. Il tecnico toscano sembra favorito per sostituire Massimiliano Allegri e probabilmente si sta solo attendendo che il Chelsea lo liberi. Le voci, però, che portano a Guardiola non accennano a fermarsi. Del possibile arrivo a Torino del ...