Ciclo Pride su Cielo con tre appuntamenti ogni lunedì dal 24 giugno all’8 luglio

(Di domenica 23 giugno 2019)super tre serate dal 24Tra Stonewall a Venus tra prime tv e non soloArrivano sutrededicati ai diritti e all’amore, arriva ilda24per tre serate al canale 26 del digitale 126 di Sky e 19 di TivùSat.Ilsarà in onda dal 24dalle 21:15, treper raccontare le diverse sfumature della comunità queer attraverso numerose prime tv di film e documentari che dalla prima serata ci accompagnano fino a tarda notte.Apre ilil 24alle 21:15 Freak Show di Trudie Styler, film di chiusura del festival Mix della scorsa edizione, un film sulla consapevolezza e la bellezza della diversità durante l’adolescenza e la sopravvivenza al bullismo omofobico. A seguire Stonewall di Roland Emmerich che ripercorre la notte in cui tutto è iniziato e che ha ...

