Calcio femminile | Mondiali 2019 | Inghilterra-Camerun 3-0 Tutto facile per le Leonesse

LIVE Inghilterra-Camerun 3-0 - Mondiali Calcio femminile 2019 in DIRETTA : Duggan mette quasi la parola fine! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67′ Terza ed ultima sostituzione per il Camerun: Abena in, Abam out. 65′ Doppio cambio: per l’Inghilterra White lascia il posto a Taylor, per il Camerun Sonkeng ha preso il posto di Ejangue. 63′ Corner per le Leonesse Indomabili. 62′ Il Camerun sta giocando con il fuoco negli occhi, gran carattere delle africane. 59′ GOOOOOOOOOOOOL!!!!! Duggan TIRA UNA GRAN ...

Risultati Mondiali di Calcio femminile 2019/ Diretta gol live : al via il primo match! : Risultati Mondiali calcio femminile 2019: si giocano Inghilterra Camerun alle 17.30 e Francia Brasile alle 21.00. Le due gare sono valide per gli ottavi.

LIVE Inghilterra-Camerun 2-0 - Mondiali Calcio femminile 2019 in DIRETTA : White regala il raddoppio alle “sue” all’ultimo minuto del primo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ Si è andati per le lunghe, finisce qui i primo tempo! 51′ Gran azione dell’Inghilterra: Bronzo regala un assist perfetto a White, che in area di rigore conclude con un sinistro a giro spettacolare. 50′ IL VAR RIBALTA TUTTO, POSIZIONE REGOLARE E 2-0!!!!! 49′ White segna il gol del raddoppio, ma subito dopo viene annullato per fuorigioco!!! 48′ Il primo ...

LIVE Inghilterra-Camerun 1-0 - Mondiali Calcio femminile 2019 in DIRETTA : superiorità schiacciante delle inglesi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42′ Gran azione in difesa di Johnson, che blocca il contropiede avversario. 41′ L’Inghilterra ha quasi smesso di spingere, sta giocando con il cronometro. 39′ Phil Neville non è soddisfatto a pieno della sua squadra, chissà non stia già pensando a qualche cambio tecnico. 36′ Le inglesi sono superiori, però la porta avversaria non è facile da raggiungere, solo due ...

LIVE Inghilterra-Camerun 1-0 - Mondiali Calcio femminile 2019 in DIRETTA : Houghton regala il vantaggio alle “sue”! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20′ I dati sul possesso palla parlano chiaro su chi stia dominando la partita: 69% Inghilterra, 31% Camerun. 18′ Sarà interessante vedere la reazione delle Leonesse indomabili. 16′ GOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!! Il capitano Houghton regala il vantaggio all’Inghilterra, con un destro a giro bellissimo, nulla ha potuto la barriera del Camerun!!! 15′ Tutta la squadra del ...

LIVE Inghilterra-Camerun 0-0 - Mondiali Calcio femminile 2019 in DIRETTA : britanniche favorite contro le africane - formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ Il primo pallone del match è per l’Inghilterra. 1′ CI SIAMO, SI INIZIA! 17:29 E’ tutto pronto, si aspetta solo il fischio dell’arbitro per dare il via alle danze. 17:28 Foto di rito e sorteggio a centrocampo. 17:26 Adesso tocca a quello del Camerun. 17:25 Si inizia con l’inno nazionale dell’Inghilterra, “God Save the Queen”. 17:24 Le ...

LIVE Inghilterra-Camerun - Mondiali Calcio femminile 2019 in DIRETTA : britanniche favorite contro le africane - formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:20 10′ al via! 17:19 Quello di stasera sarà il primo scontro di sempre tra queste due formazioni, non ci sono precedenti. 17:17 La nazione che ne uscirà vittoriosa dovrà affrontare ai quarti di finale la Norvegia, che ieri ha battuto 2-1 l’Australia. 17:15 Le Lioness indomite si sono salvate grazie alla vittoria alla terza giornata contro la Nuova Zelanda, dopo aver perso i ...

LIVE Inghilterra-Camerun - Mondiali Calcio femminile 2019 in DIRETTA : britanniche favorite contro le africane : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione sfide di oggi – Orario d’inizio e come vederla in TV – Classifica marcatrici – Risultati e classifiche dei gironi Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inghilterra-Camerun, match degli ottavi di finale dei Mondiali femminili di calcio 2019, che si giocherà alle ore 17:30 allo Stade du Hainaut di Valenciennes (Francia). Il direttore di gara sarà la ...

Mondiali Calcio femminile 2019 - corsa per la qualificazione alle Olimpiadi 2020! Italia in lotta - battaglia con le europee : tutti gli scenari : I Mondiali 2019 di calcio femminile valgono anche come qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda le formazione europee: le migliori tre squadre del Vecchio Continente staccheranno infatti il pass per i Giochi che andranno in scena tra poco più di un anno. Ottenere un piazzamento importante in Francia è dunque determinante per poter volare nel Sol Levante e giocarsi le ambite medaglie, l’Italia è ancora in corsa e ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : prosegue il programma degli ottavi di finale - Inghilterra-Camerun e Francia-Brasile sfide stellari : Si sono aperti con le vittorie di Germania e Norvegia gli ottavi di finale dei Mondiali di Calcio femminile 2019, in scena in Francia in queste settimane. Nella seconda giornata della fase ad eliminazione diretta andranno in scena altre due partite di altissimo livello: nel pomeriggio lo Stade de Hainaut di Valenciennes ospiterà la sfida tra Inghilterra e Camerun (ore 17.30), mentre Francia e Brasile (ore 21.00) daranno vita questa sera ad una ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : orari e programma degli ottavi di oggi (domenica 23 giugno). Come vederle in tv e streaming : E’ tempo degli ottavi di finale per quanto riguarda i Mondiali di Calcio femminile 2019, con due sfide che si disputeranno quest’oggi, e definiranno le ammesse tra le migliori otto del torneo. Ad aprire il programma, alle ore 17.30 sarà l’Inghilterra, tra le favorite della manifestazione, che se la vedrà con il Camerun nella cornice dello Stade du Hainaut di Valenciennes, con diretta televisiva affidata a Sky Sport, che avrà ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Norvegia-Australia 5-2 (d.c.r.) - scandinave freddissime dal dischetto e pass ai quarti conquistato! : Termina 5-2 dopo i calci di rigore la sfida tra Norvegia ed Australia, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Allo Stade de Nice, i tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 1-1, per effetto delle marcature di Isabell Herlovsen al 31′ e di Elise Kellond-Knight all’83’. Ai supplementari le australiane sono state costrette a giocare in 10 contro 11 per effetto dell’espulsione di ...

LIVE Norvegia-Australia 5-2 d.c.r. Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : i rigori mandano la Norvegia ai quarti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 SYRSTAD NON SI FA INTIMORIRE! Norvegia AI quarti! 3-1 Catley non sbaglia ma se la Norvegia segna è ai quarti! 3-0 Capitan Mjelde non sbaglia! 2-0 HJELMSETH! CHE PARATA SU GIELNIK. 2-0 Non sbaglia Reiten. Perfetta con il suo sinistro. 1-0 KERR TIRA ALLE STELLE. Rigore buttato al vento. 1-0 Finalmente Hansen batte Williams. Spiazzata. 0-0 Si parte! Comincia a tirare la Norvegia! rigori 23.40 ...

LIVE Norvegia-Australia 1-1 Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : i rigori decreteranno la squadra che va ai quarti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.40 Secondo tempo supplementare dominato ancora dalla Norvegia che però non trova il gol del vantaggio: i rigori decideranno la vincitrice che andrà ai quarti. 23.39 SI VA AI rigori! FINE SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE 122′ Dentro Harrison, fuori Carpenter. 120′ 2 minuti di recupero. 120′ HANSEN! NON TROVA ANCORA IL GOL DA LONTANO! 119′ UTLAND! SFIORA IL VANTAGGIO! ...