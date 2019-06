LIVE European Games 2019 in DIRETTA | nel judo argento per Medves Bronzo per l’arco a

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.55 BOXE – Francesco Maietta passa agli ottavi di finale dopo aver sconfitto per 3-2 il bulgaro Kiril Rusinov 18.54 TENNISTAVOLO – Il nostro Mihai Bobocica è stato sconfitto dal finlandese Benedek Olah 18.50 BOXE – Nei -60kg vittorie anche per Dzmitry (Bie) su Tanko (Svk) 5-0, quindi Dogan (Tur)-Khataev (Fin) 5-0, Simsek (Aut)-Eusse (Spa) 0-5, Chalabiyev (Aze)-Ivkovic (Bos) 5-0. Sul ring ora Francesco Maietta contro Kiril Rusinov (Bul) 18.46 BOXE – Nei -60kg successi per Suciu (Rom) su Obrusniak (Pol) 3-2, Skurdelis (Lit) su Tsernoglavski (Let), Tadej (Slo) – Ljama (Mac) 0-5, Szachbazian (Cze)-Shadalov (Ger) 0-5 18.41 L’assalto finale non va a buon fine ed è oro nei 57 kg per la Russia con Daria Mezhetskaia che batte la numero tre del mondo! 18.40 Sembrava aver pareggiato Gjakova ma non è stato ...

