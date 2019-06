Se sul giornale del Vaticano scrive un prete condannato per molestie su minore

ilgiornale

(Di venerdì 21 giugno 2019) Pina Francone Don Ruggeri,per abusi su una tredicenne, è una delle firme dell'Osservatore Romano, fonte ufficiale della Santa Sede Ha molestato una ragazzina di 13 anni ed è statoa un anno e undici mesi di reclusione, ma ilcolpevole degli abusi non è stato né sospeso a divinis, né ridoto allo stato laicale. No, niente di tutto questo: la Chiesa, prima, lo ha sospeso e, poi, fatte calmare le acque, lo ha trasferito dalle Marche al Friuli-Venezia Giulia; e, per di più,per l'Osservatore Romano, ildel. Assurdo, ma vero. Non sono la tredicenne vittima delle attenzioni sessuali di don Ruggeri non ha avuto e avrà mai giustizia, ma c'è anche la beffa: quel sacerdote è una delle firme del quotidiano più vicino a Papa Francesco. NeMaurizio Belpietro sulla sua "Verità" e (ci) si interroga, appunta, sul tanto sbandierato ...

