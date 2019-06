Salento Guys feat Damiano Mulin in radio e nei digtal store con “Ti porterò a ballare”

allmusicnews

(Di venerdì 21 giugno 2019)ine neicon “Ti( Steven Rocco Frisullo – Luca DB – Antonio Maniglio ), direttamente dal tacco dello stivale Italiano, sono un Team di Dj/Producer che stanno emergendo a suon di risultati nel panorama Discografico Italiano. La lista dei riconoscimenti e delle collaborazioni al loro attivo parla da sola : oltre al triplo disco di platino per aver prodotto la Super Hit “Irraggiungibile” di Shade e Federica Carta, hanno co-prodotto e prestato i loro suoni a grandi icone della musica italiana come Max Pezzali (album Le Canzoni alla), Benji & Fede, Shade (album Truman),Sud Sound System, Alborosiee tanti altri. Molto attivi anche come dj, si esibiscono regolarmente nei club e sono tra i nomi di punta del Pop Fest – People On Pleasure, uno degli eventii dance più importanti ...

