LIVE Nuoto | Settecolli 2019 in DIRETTA | 21 giugno | subito in gara Detti | Quadarella e

(Di venerdì 21 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.36: La prima notizia di giornata non è positiva. Ilaria Cusinato ha dato forfait: la mistista veneta, inserita nel contingente azzurro dal ct Butini ad inizio settimana, sarebbe stata colpita da un virus piuttosto violento che non le permette di allenarsi da qualche giorno. Dubbi anche sulla sua presenza almeno nei primi giorni del collegiale azzurro in programma dopo il9.35: Buona giornata agli appassionati di. Prende il via tra poco più di venti minuti la prima giornata del Trofeo, appuntamento chiave nel percorso di preparazione ai Mondiali di Gwangju per gran parte della Nazionale azzurra ma anche per tanti campioni stranieri La presentazione della prima giornata del– Il ritorno di Pellegrini sui 200 stile – Le sfide di Paltrinieri e– Le startlist del ...

