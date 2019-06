Licenziamento apprendista | preavviso e quando spetta l’indennità

termometropolitico

(Di venerdì 21 giugno 2019)l’indennità Nel pieno rispetto del principio dell’autonomia privata e quindi della possibilità di regolare i propri interessi come si vuole, anche nei contratti dito, è possibile il. Però ciò secondo specifiche modalità: vediamo quali. Se ti interessa saperne di più sulla lettera di dimissioni con o senzae il fac simile, clicca qui.: cos’è il contratto dito? Preliminarmente, diamo un inquadramento del cosiddetto contratto dito. Esso non è altro che una particolare tipologia di contratto di lavoro, finalizzata, da una parte, a far sì che un giovane entri in contatto con il mondo del lavoro e svolga un periodo di pratica sul campo e di formazione; dall’altra il datore di lavoro potrà così valutare se il giovane ...