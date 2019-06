(Di venerdì 21 giugno 2019) Se Carlofosseguida di un nuovo, il 16% deglilo voterebbe. I consensi aumentano se si prendono in considerazione solo i votanti del Pd, fra cui il consenso salirebbe al 36%. Un risultato di questo tipo, per quanto rimanga per ora solo nell'immaginario virtuale, rimetterebbe in discussione lo scenario politico attuale.