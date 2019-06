Formula 1 | Lewis Hamilton under investigation in Francia | la decisione dopo la fine delle

Formula 1 – Hamilton salta i meeting con la stampa al Paul Ricard : Lewis impegnato a Parigi per omaggiare Karl Lagerfeld : Lewis Hamilton impegnato a Parigi per un evento di moda: il britannico salta il giovedì dedicato alla stampa del Gp di Francia E’ iniziato il weekend di gara del Gp di Francia: i piloti sono già in pista per la prima sessione di prove libere, per lavorare sodo in vista della gara di domenica. Al Paul Ricard, però, l’attenzione è tutta su Sebastian Vettel, la Ferrari e la penalità di Montreal che verrà discussa nuovamente oggi ...

Formula 1 - Ricciardo e quel precedente con Hamilton : “Lewis a Montecarlo si comportò peggio di Vettel” : Il pilota della Renault è tornato a parlare di quanto successo a Montreal tra Vettel e Hamilton, facendo il paragone con l’episodio che lo ha visto protagonista insieme a Lewis nel Gp di Monaco del 2016 L’episodio che ha causato la penalità per Vettel ha un precedente, risolto in maniera diversa dal Collegio dei Commissari di Gara. Si tratta di quello avvenuto nel 2016 a Monaco, quando Hamilton spinse verso le barriere ...

Formula 1 - Lewis Hamilton non si nasconde : “la manovra di Vettel? Avrei fatto la stessa cosa - ma…” : Il pilota della Mercedes è tornato a parlare del Gp del Canada, soffermandosi nuovamente sull’episodio che ha comportato la penalità nei confronti di Vettel Il giorno dopo l’opinione di Lewis Hamilton sulla penalità inflitta a Vettel non è cambiata, anche se il pilota britannico ha regalato un particolare in più di non poco conto. photo4/Lapresse Il cinque volte campione del mondo infatti ha ammesso che si sarebbe comportato ...

Formula 1 – Hamilton sempre più lontano - la vittoria di Montreal fa volare Lewis : la nuova classifica piloti dopo il Gp del Canada : Un Gp del Canada infuocato questa sera a Montreal: Vettel trionfa ma viene penalizzato, ne approfitta per festeggiare Hamilton. La nuova classifica piloti La gara di questa sera a Montreal, valido per il settimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1 ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i tifosi Ferrari. Vettel, ormai ad un passo da una vittoria quasi certa, è stato penalizzato di 5 secondi per una manovra scorretta in pista, ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Canada di Formula 1 : Sebastian Vettel ha concluso la gara davanti a tutti, ma è stato penalizzato di 5 secondi per aver chiuso Hamilton a pochi giri dalla fine

Formula 1 – Lewis Hamilton beffato da Vettel a Montreal : il post social del britannico è da applausi : Lewis Hamilton, i ringraziamenti al team ed i complimenti a Vettel: il post social del britannico al termine delle qualifiche del Gp del Canada Sono andate in scena ieri le qualifiche del Gp del Canada di Formula 1. I piloti sono scesi in pista a Montreal a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza e finalmente un ottimo Sebastian Vettel ha ritrovato il sorriso conquistando la pole position, davanti a Lewis Hamilton e Charles ...

Formula 1 - Lewis Hamilton fa mea culpa : “sono finito dal preside mentre i miei compagni…” : Il pilota della Mercedes ha parlato dopo il botto avvenuto nelle FP2 che gli ha fatto perdere quasi tutta la sessione Lewis Hamilton ha praticamente perso l’intera seconda sessione di libere a Montreal, avendo distrutto dopo 25 minuti la propria monoposto in curva 9. Un botto consistente che ha rovinato il retrotreno della W10, sostituito completamente dai meccanici una volta riportata la vettura ai box. Photo4/LaPresse Nel post FP2, ...

Lewis Hamilton - la strana teoria : "Vinco in Formula 1 perché sono vegano" : perché Lewis Hamilton è diventato il pilota dominante della F1? Lo svela lui alla vigilia delle prime prove libere del Gp del Canada: «Un passo importante per me è quanto ho deciso di diventare vegano, mi ha aiutato tantissimo a livello mentale e fisico». Poi un ricordo per Niki Lauda e il piccolo H

Formula 1 – Lewis Hamilton senza filtri : dalla morte del piccolo Harry al rapporto con il padre e quel pensiero al ritiro… : Nella conferenza stampa di rito, prima del Gp del Canada, Lewis Hamilton ha parlato della corsa che lo attende, concentrandosi poi su diversi aspetti più personali, esposti senza alcun filtro ai media La Formula 1 si sposta in Canada, per la gara del weekend che si svolgerà sul circuito di Montreal. La Ferrari è accreditata come una delle macchine maggiormente favorite per la vittoria, ma Lewis Hamilton, leader del Mondiale e fresco ...

Formula 1 - un’altra tremenda notizia per Lewis Hamilton : il piccolo Harry non ce l’ha fatta : Il piccolo tifoso a cui Hamilton aveva regalato la monoposto di Formula 1 e il trofeo del Gp di Spagna è morto sabato sera dopo una tremenda malattia Il piccolo Harry Shaw non ce l’ha fatta, è morto sabato sera dopo una tremenda malattia che non gli ha lasciato scampo. Il piccolo tifoso di Lewis Hamilton aveva intenerito tutti, pilota britannico compreso, prima del Gran Premio di Barcellona, inviando un dolce messaggio al campione ...

Formula 1 - Lewis Hamilton non si pone limiti : sorprendente ammissione del britannico sul suo futuro : Il pilota della Mercedes aveva rilasciato lo scorso inverno un’intervista a David Letterman, andata in onda solo in questi giorni: il contenuto è sorprendente Il ritiro di Lewis Hamilton dalla Formula 1 è lontano, il campione britannico infatti ha intenzione di correre fino a 38. A rivelarlo è lo stesso pilota campione del mondo nel corso di un’intervista al David Letterman Show, registrata lo scorso inverno ma mandata in onda ...

Formula 1 – Mercedes sempre più imbattibile - Lewis Hamilton ed i giochi psicologici : il post social intimorisce i rivali [FOTO] : Lewis Hamilton stuzzica i rivali con giochi psicologici sui social: il post del britannico della Mercedes intimorisce i suoi avversari Settimana di pausa per i piloti della Formula 1, dopo l’appassionante weekend di gara di Monaco. Lewis Hamilton, dopo le emozioni provate in gara a Montecarlo, dove ha trionfato nel nome di Niki Lauda, si è spostato a Vienna per i funerali dell’ex pilota austriaco. Adesso i campioni delle ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Monaco di Formula 1 : Il pilota della Mercedes, partito dalla pole, è riuscito a resistere ai continui attacchi di Max Verstappen, retrocesso dalla seconda alla quarta posizione finale

Formula 1 - ospite d’eccezione per Lewis Hamilton a Montecarlo : nel box Mercedes spunta… Cristiano Ronaldo [FOTO] : L’attaccante della Juventus si è recato a Montecarlo per assistere alla giornata di libere, scattando una foto con Hamilton nel box Mercedes ospite d’onore nel box Mercedes in questa prima giornata di libere del Gp di Monaco, Lewis Hamilton infatti ha ricevuto la visita di Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus ha approfittato di questi giorni di riposo per recarsi a Montecarlo e godersi lo spettacolo, per poi far ...