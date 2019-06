Fear The Walking Dead 5 risponderà alle domande su Sherry?

optimaitalia

(Di venerdì 21 giugno 2019) Chi non segue Thedifficilmente sarà a conoscenza della storia di Dwight e della mogliee questo potrebbe essere un po' un problema per i fan diThe5, almeno per adesso. La serie ha preso il via da qualche settimana ma solo nel suo terzo episodio ha lanciato il personaggio di Austin Amelio che ha portato con sé non solo il suo volto sfigurato ma la sua triste storia "un bagaglio oscuro" di cui Dwight non si libererà molto presto. La sua rinascita è avvenuta quando Daryl lo ha graziato, nonostante tutto, permettendogli di vivere una nuova vita lontano da tutti loro, da Negan e dal Santuario, ed è stato in quel momento che Dwight si è messo sulle tracce della mogliesperando di trovarla. Da quanto abbiamo capito dallo scorso episodio diThe5 sembra proprio che sia passato un anno da allora e che non ci sia traccia della ...

