Due morti in due incidenti sul lavoro

Ancorasul. L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto in un cantiere nautico nel porto di Gioia Tauro. La vittima sarebbe rimasta colpita da un cavo che si è spezzato all'improvviso,durante le operazioni di alaggio di un'imbarcazione da diporto attraverso l'uso di una gru. Proprio il cavo di quest'ultima si sarebbe spezzato, per cause ancora da accertare, colpendo l'uomo che è deceduto sul colpo. E ieri è morto un operaio 35enne che era rimasto colpito da un tubo metallico caduto da una gru,a Nova Milanese,Monza(Di venerdì 21 giugno 2019)