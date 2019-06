Dieta mima digiuno Longo o della longevità per dimagrire e contro invecchiamento

La Dieta mima digiuno di Valter Longo : 5 giorni per dimagrire e vivere di più : La dieta mima digiuno è un protocollo alimentare ideato da Valter Longo. Caratterizzato da una durata di 5 giorni, consente di perdere peso e, nel contempo, di ottimizzare il rinnovamento cellulare e la prevenzione di patologie quali l’Alzheimer e il diabete di tipo II. Basata su un deficit calorico pilotato che fa in modo che il corpo reagisca come se si stesse digiunando, la dieta mima digiuno ha delle specifiche indicazioni riguardanti ...

Vivere più a lungo controllando l’alimentazione : la Dieta mima Digiuno preserva da numerose malattie intestinali : Alimentazione controllata e longevità sono gli argomenti di cui il Prof. Valter Longo si è occupato per ben 25 anni con studi e ricerche che hanno portato a innovativi risultati come la dieta della Longevità e il Programma Mima Digiuno (PMD). Lo scienziato italiano, proprio grazie ai risultati ottenuti, è stato inserito dal TIME nella lista dei 50 personaggi più influenti del 2018 nell’ambito della salute. E il lavoro di Longo non è ...

Dieta mima digiuno - 5 giorni per dimagrire : ecco cosa mangiare : La Dieta mima digiuno è una Dieta che aiuta dimagrire fino a 3 kg e consiste nel ridurre drasticamente i carboidrati e le proteine per 5 giorni

Dieta Mima-Digiuno : in Calabria il primo campus italiano ProLon : Si è conclusa la prima settimana di Dieta Mima Digiuno del Prof. Valter Longo realizzata in collaborazione con la ProLon. Il gruppo di pazienti provenienti da tutta Italia ha alloggiato dal 25 Maggio al 1 Giugno presso il Resort Torre S.Antonio che si trova sulla spiaggia a Santa Caterina dello Ionio. Il resort insiste intorno alla bellissima Torre Sant’Antonio, che è una delle circa 50 Torri Saracene ancora in buono stato facente parte di un ...