Crescono gli occupati nel settore birrario | in 2 anni +4 400

Sondaggi elettorali SWG - Crescono Forza Italia e Fratelli d’Italia - giù gli altri partiti : Sondaggi elettorali SWG, crescono Forza Italia e Fratelli d’Italia, giù gli altri partiti Settimana poco movimentata secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di SWG per il TG di La7. Sembra che dopo i sommovimenti delle elezioni europee e delle amministrative i partiti si siano stabilizzati su nuovi livelli, differenti da quelli precedenti il 26 maggio. Così la Lega ferma la propria crescita, ma su percentuali da record, raramente toccate ...

Costruzioni : Ance Veneto - nel 2018 Crescono ancora gli investimenti (+2 - 1 p.c.) (3) : (AdnKronos) - Le previsioni Ance per il 2019 segnalano in Veneto un aumento degli investimenti in Costruzioni del 2,8% in termini reali. Nel dettaglio dei singoli comparti si osserva un ulteriore incremento dell’1,5% per gli investimenti in manutenzione straordinaria dell’edilizia abitativa. In meri

Costruzioni : Ance Veneto - nel 2018 Crescono ancora gli investimenti (+2 - 1 p.c.) (2) : (AdnKronos) - Il rapporto sottolinea, poi, come negativo risulti, invece, il dato relativo agli investimenti in opere pubbliche che registra nel 2018 una flessione del 3,6% in termini reali. Particolarmente significativo è l’andamento della spesa degli enti locali, la quale, anche dopo il superament

Costruzioni : Ance Veneto - nel 2018 Crescono ancora gli investimenti (+2 - 1 p.c.) : Venezia, 17 giu. (AdnKronos) - Nel 2018 gli investimenti in Costruzioni in Veneto hanno registrato un aumento del 2,1% in termini reali, grazie al prolungamento della crescita del comparto residenziale e non residenziale privato. A trainare il mercato immobiliare sono i numerosi interventi di riqual

Guarda gli organi che Crescono su un vetrino da laboratorio : Costruire dei modellini semplificati delle componenti del corpo umano direttamente sul bancone del laboratorio, controllando con altissima precisione la disposizione delle cellule e dei tessuti e monitorando da vicino le loro funzionalità: benvenuti nel mondo degli organoidi. Il loro scopo (o perlomeno, uno tra i tanti) è mettere nero su bianco il funzionamento dell’organismo e poter approfondire senza troppe interferenze modelli di ...

Istat - ad aprile vendite dettaglio stabili su mese - Crescono su anno : Ad aprile l'Istat stima, per le vendite al dettaglio, una variazione congiunturale nulla sia in valore sia in volume.

Serie A - migliorano i conti ma all’estero Crescono di più : Ricavi Serie A 2017-2018 – crescono dell’8% a 2,2 miliardi di euro i ricavi aggregati dei club di Serie A nella stagione 2017-2018. E’ quanto emerge dall’Annual Review of Football Finance 2019 stilata da Deloitte. Questo non è però bastato a ridurre il divario crescente con gli altri campionati top. La Serie A si conferma […] L'articolo Serie A, migliorano i conti ma all’estero crescono di più è stato ...

#Salvinitoglianchequesti - piccoli striscioni Crescono : All’inizio era un caso isolato, una frase di Pino Daniele e una signora che si è vista entrare la Digos nel salone, uscire in terrazzo e rimuovere lo striscione incriminato. Era un telo rosso e una scritta bianca che capeggiava al centro: “Questa Lega è una vergogna”. Matteo Salvini, poco dopo, avrebbe iniziato il suo comizio a Piazza Portanova, a Salerno. Alle felpe con i nomi dei paesi, molti adesso ...

Acqua : Crescono gli investimenti - migliora la situazione della depurazione ma il Paese resta diviso : crescono gli investimenti e diminuiscono le aree sotto infrazione europea per la depurazione; la gestione diventa sempre più ‘industriale’ anche se il Sud rimane indietro rispetto al resto del Paese; contemporaneamente si registrano passi avanti verso una gestione unica degli ambiti territoriali, mentre la tariffa è ancora tra le più basse d’Europa. Questa la fotografia dell’Acqua in Italia scattata dai nuovi dati del Blue Book, la monografia ...

Gli ebook Crescono ma per il Salone di Torino restano una moda passeggera : Il mercato del libro in Italia è cresciuto nel 2018 e anche nel 2019. Il fatturato dei primi 4 mesi del 2019, infatti, è stato caratterizzato da un incremento dello 0,6% nei canali trade (librerie, online, grande distribuzione organizzata, a cui è stata aggiunta la stima di Amazon) con un fatturato di 393,2 milioni di euro rispetto ai 390,5 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno. Anche gli e-book continuano a conquistare nuovi ...

Bari - LE IMPRESE PUGLIESI Crescono PIÙ DEL DOPPIO DELLA MEDIA NAZIONALE. : ... con 181.560 rappresentazioni, costituiscono il 79% del totale degli spettacoli allestiti in Puglia. Rispetto al 2016, si registra una contrazione, -1,0%, inferiore rispetto al trend che si registra ...

Germania : Crescono meno del previsto a marzo gli ordinativi industriali +0 - 6% : Il Dipartimento dell'Economia e della Tecnologia tedesco ha reso noto che a marzo gli ordinativi industriali sono cresciuti dello 0,6% rispetto al mese precedente, deludendo le attese degli analisti fissate su un ...

Esercito Usa nella bufera : Crescono gli abusi sul personale femminile : L' Esercito Usa è in questi giorni finito al centro di uno 'scandalo abusi sessuali ' . Un'indagine interna alle forze armate ha infatti denunciato un aumento delle violenze perpetrate da soldati e ...

Lavoro : a marzo Crescono gli occupati - disoccupazione -0 - 4% : Salgono a marzo gli occupati, che secondo l'Istat mostrano un aumento dello 0,3%, 60 mila unità in più,, di conseguenza il tasso di occupazione passa al 58,9%, +0,2%,. In particolare, l'Istat rileva ...