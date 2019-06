Vertice Ue, braccio di ferro su nomine

Ancora in alto mare le trattative per ledei vertici Ue. I capi di Stato e di governo, riuniti a Bruxelles per il Consiglio europeo, stanno cercando un accordo su un candidato per le presidenza di Commissione, Consiglio Ue e Bce, e per la carica di rappresentante della Politica estera. Intanto i 28 hanno dato l'ok al rinnovo delle sanzioni alla Russia per sei mesi per il mancato rispetto degli accordi di Minsk. Non c'è accordo invece sulla data del 2050 per decarbonizzare l'economia: veto dei paesi di Visegrad.(Di giovedì 20 giugno 2019)