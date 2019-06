Valeria Graci parla di Io e Te | “Da Sandra Milo non me lo aspettavo”

lanostratv

(Di giovedì 20 giugno 2019), la confessione disu Io e Te: “Non mi aspettavo che una diva come lei…” Si è raccontata sulle pagine dell’ultimo numero di Nuovo Tv, da qualche giorno protagonista del programma pomeridiano dell’estate di Rai1 ideato e condotto da Pierluigi Diaco, Io e Te, in onda quotidianamente, dal lunedì al venerdì, alle 14.00. E nell’intervista rilasciata per il settimanale in questione,ha fatto una confessione proprio sulla sua compagna di viaggio nei caldi pomeriggi estivi di Rai1, ammettendo:non la conoscevo. Quando ci siamo incontrate mi ha detto: “Sono felicissima di lavorare con te”. Da una diva come lei non me lo aspettavo! Sono rimasta senza parole. “Sono orgogliosa di lavorare con lei .. professionalmentendo, mi sento come se avessi vinto la lotteria! Adesso ...

Agostino731 : #ioete anche Valeria Graci ha il suo Mark Caltagirone?? - AlbertoArchett3 : RT @RitaC70: Io e Te con Pierluigi Diaco, Sandra Milo e Valeria Graci su Rai1: il format e i primi ospiti - Antimo_Mallardo : Così dovrebbere essere #ioete Il nuovo programma di Rai1 con Valeria Graci #noneladurso -