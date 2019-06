Spazio | Apollo 11 e gli esami di maturità L’astronauta Guidoni | “è stato il primo evento

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019) Nella traccia della seconda prova di maturita' dell'artistico si e' trattato dello sbarco sulla Luna, non tanto dal punto di vista storico o scientifico ma per quello che ha rappresentato in termini di comunicazione e impatto mediatico. "Senza dubbio, tutti gli anni sessanta – spiega Umberto, ilastronauta europeo che ha visitato la Stazione Spaziale Internazionale – furono caratterizzati dall'esplorazione delloma, specialmente in quell'estate del 1969 c'era un clima di grande aspettativa e, nelle settimane immediatamente precedenti al lancio dell'11, si percepiva una grande eccitazione perche' sembrava avverarsi la profezia di Konstantin Tsiolkowski, il grande pensatore dell'ottocento considerato anche il padre dell'astronautica che diceva: "…la Terra e' la culla

