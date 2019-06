Mondiali femminili | le classifiche dei gironi

Mondiali femminili Gruppo F : Francia 2019 analisi e pronostico : Mondiali femminili Francia 2019 Gruppo F: il pronostico e l’analisi su Stati Uniti, Svezia, Cile e Thailandia.Va in scena oggi alle ore 21:00 l’ultimo atto del Gruppo F dei Mondiali femminili Francia 2019. L’analisi e il pronostico di Stati Uniti, Svezia, Cile e Thailandia.Analizziamo la situazione del Gruppo F: Gli Stati UnitiGli Stati Uniti d’America sono primi, a pari punti con la Svezia, a 6 punti. L’ultima ...

Mondiali femminili Gruppo E : Francia 2019 analisi e pronostico : Mondiali femminili Francia 2019 Gruppo E: il pronostico e l’analisi su Olanda, Canada, Camerun e Nuova Zelanda.Va in scena oggi alle ore 18:00 l’ultimo atto del Gruppo E dei Mondiali femminili Francia 2019. L’analisi e il pronostico di Olanda, Canada, Camerun e Nuova Zelanda.Analizziamo la situazione del Gruppo E: L’OlandaL’ Olanda è prima in virtù del maggior numero di gol fatti. Praticano un buon gioco e hanno ottime ...

Focus ascolti TvBlog : Italia-Brasile dei Mondiali femminili 2019 su Rai1 : Il risultato -di ascolto perchè di questo qui parliamo- è di quelli che non si dimenticano: oltre il 29% di share e 6.525.254 telespettatori per il netto di Italia-Brasile del Mondiale di calcio femminile ieri sera su Rai1 con un picco di 7.150.012 telespettatori ed il 31,82% di share alle ore 21:19. Un dato che rende merito alla Rai con l'intuizione della prima donna direttore di Rai1 Teresa De Santis a volere il calcio femminile nel prime ...

Video/ Italia Brasile - 0-1 - : highlights e gol - sconfitta indolore. Mondiali femminili : Video Italia Brasile, 0-1,: highlights e gol, le immagini salienti della indolore sconfitta azzurra a Valenciennes nei Mondiali di calcio femminile 2019.

Mondiali femminili 2019 : chi sarà l’avversaria dell’Italia agli ottavi? : Dopo l’approdo dell’Italia agli ottavi, scopriamo le probabili avversarie in base alle sei combinazioni possibili.La Nazionale italiana femminile approda agli ottavi di finale come prima nel girone di qualificazione, nonostante la sconfitta di misura con il Brasile a causa di un rigore molto dubbio concesso dall’arbitro messicano Montes e trasformato da Marta. L’Italia ha passato la fase a gironi soltanto ...

Mondiali femminili Gruppo D : Francia 2019 analisi e pronostico : Mondiali femminili Francia 2019 Gruppo D: il pronostico e l’analisi su Inghilterra, Giappone, Argentina e Scozia.Va in scena oggi alle ore 21:00 l’ultimo atto del Gruppo D dei Mondiali femminili Francia 2019. L’analisi e il pronostico di Inghilterra, Giappone, Argentina e Scozia.Analizziamo la situazione del Gruppo D: L’InghilterraL’ Inghilterra ha mantenuto il ruolino di marcia che ci si aspettava. 2 a 1 con la Scozia e 1 ...

Chi è l'avversario dell'Italia agli ottavi?/ Cina o Nigeria nel destino - Mondiali femminili - : Chi è l'avversario dell'Italia agli ottavi? La Cina e la Nigeria sono le papabili, ma attenzione al Cile e c'è anche una possibilità di vedere la Thailandia

Mondiali femminili – Italia sconfitta dal Brasile ma prima nel girone - le sensazioni delle azzurre nel post gara : Grande felicità per le giocatrici Italiane nonostante la sconfitta subita contro il Brasile, adesso la testa è già agli ottavi Gioia e felicità, nonostante la sconfitta contro il Brasile nell’ultimo turno del girone C dei Mondiali di calcio femminile. L’Italia si gode il primo posto, concentrandosi già sugli ottavi di finale in programma il 25 giugno a Montpellier. Grande soddisfazione per le azzurre nel post gara, intervistate ...

Mondiali femminili - Italia-Brasile finisce 0-1 : decide Marta su rigore : Le verdeoro obbligate a vincere passano solo grazie a un penalty. Le azzurre si qualificano agli ottavi da prime nel girone

Mondiali femminili - Brasile-Italia 1-0 : 22.53 Arriva la prima sconfitta ai Mondiali femminili per l'Italia, che cede 1-0 al Brasile nella 3a partita del girone C a Valenciennes. Sconfitta indolore,perché le azzurre di Milena Bertolini passano agli ottavi come prime del girone, anche in virtù del 4-1 dell'Australia alla Giamaica nell'altra partita. Bonansea al tiro al 5', Barbara devia. Poi miracolo del portiere Giuliani su tacco di Dabinha. Sul corner successivo scheggiata la ...

Mondiali femminili – Chi affronterà l’Italia agli ottavi? Ecco l’avversaria delle azzurre in base al piazzamento nel Girone C : Ecco chi potrà incontrare l’Italia agli ottavi di finale: le diverse opzioni in base al piazzamento nel Girone delle azzurre I Mondiali di calcio femminile hanno riscosso un successo incredibile sin dall’esordio di qualche giorno fa: le italiane, con la loro tenacia sono riuscite a trascinare tutti i tifosi in un turbinio di emozioni fantastiche, attirando tantissimi nuovi spettatori che adesso non riescono più a saltare un ...

Mondiali femminili – Perchè Eleonora Goldoni non è stata convocata? La calciatrice più bella esclusa da Francia 2019 [GALLERY] : Eleonora Goldoni: la bellissima calciatrice azzurra costretta a saltare i Mondiali di calcio femminile di Francia 2019 La Nazionale italiana di calcio femminile sta attirando a sè tantissimi appassionati del pallone, che finora non avevano mai considerato il lato ‘rosa’ di questo sport. Dopo due splendide vittorie, contro Australia e Giamaica, le azzurre affrontano oggi il tosto Brasile, in una sfida che permetterà loro di ...

Italia-Brasile dei Mondiali femminili in TV e in streaming : Per la prima volta nella storia della televisione pubblica, una partita di calcio femminile verrà trasmessa in diretta su Rai 1: i link per seguirla in diretta