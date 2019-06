quotidianodiragusa

(Di giovedì 20 giugno 2019) Polizia Provinciale sequestrain territorio di. All’interno di uno scavo rinvenuto

quotidianodirg : Liquido rosso e maleodorante in un terreno a Scicli: fondo sequestrato - palermo24h : Polizia Provinciale sequestra fondo in territorio di Scicli. All’interno liquido rosso e maleodorante… - pressh24 : Non si conoscono al momento la natura, la pericolosità né la provenienza del liquame abusivamente smaltito nel terr… -