J-Ax interviene a favore di Sfera Ebbasta | ' Incolpare la trap è vergognoso'

(Di giovedì 20 giugno 2019) Continua la polemica traed i telespettatori a proposito della sua partecipazione a X-factor. In risposta alle critiche è intervenuto J-Ax schierandosi a difesa del giovane rapper. J-Ax non ci sta Ospite di Alza la radio, trasmissione di Rai Radio2 condotta da Nek e Andrea Delogu, J-Ax è intervenuto a proposito della pioggia di critiche che ha travoltodopo la notizia della sua partecipazione a X-factor. Nella nuova edizione del programma, infatti, ilper sarà uno dei giudici insieme a Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel dei Subsonica. La scelta non è piaciuta, tanto che il web è insorto in una polemica che pare non placarsi. J-Ax ha affermato che laè un genere musicale che si occupa dei fatti che succedono e che se esistono la droga o i comportamenti scorretti non ha colpa chi ne parla, ma gli adulti che hanno costruito questo tipo di società. Ai ...

