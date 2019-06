Il sindaco Sala sempre in prima linea | per il Pride sfoggia i calzini arcobaleno

Inter - festa Curva Nord/ sindaco Sala : "si faccia a Milano - se garantisce Salvini.." : festa Curva Nord dell'Inter ai Giardini Montanelli di Milano: Sindaco Sala, che non aveva dato l'ok inizialmente, 'si farà, se garantisce Salvini..'

Inter - il sindaco Sala sulla festa della Curva nerazzurra : “Se il Viminale si prende la gestione dell’evento - concediamo lo spazio” : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala Interviene su Facebook in merito alla questione della festa per i 50 anni della Curva Nord dell’Inter: “Prendiamo atto che, relativamente alla festa per i 50 anni della Curva Nord dell’Inter ai Giardini Montanelli, il Ministro Salvini dice ‘Garantisco io’. Le nostre perplessità nascevano dalle prescrizioni della Pubblica Sicurezza rispetto alla chiusura parziale e al presidio ...

Nuovo allenatore Inter - il sindaco Sala : “Questo è il Conte che mi piace” : Antonio Conte è il Nuovo allenatore dell’Inter, è stato ufficializzato questa mattina. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è grande tifoso nerazzurro ed ha espresso un parere sull’arrivo del tecnico, scherzando coi giornalisti sul cognome: “Sono molto Contento, è il Conte che mi piace“, ha detto. Poi ha precisato: “Parlo con rispetto di Giuseppe Conte, come credo si debba parlare con rispetto del presidente ...

Expo - la difesa del sindaco Sala : “Ipotesi dell’accusa costellata da errori. Non si può condannare a prescindere” : Non esiste alcun elemento che possa portare a sostenere che Giuseppe Sala, l’allora ad di Expo, “ha concorso in maniera attiva e ha deciso in maniera solitaria e quindi retrodatato quei verbali direi in maniera inutile”. È uno dei passaggi conclusivi dell’arringa dell’avvocato Salvatore Scuto, difensore assieme al collega Stefano Nespor, dell’attuale sindaco di Milano imputato per falso ideologico e materiale nel processo con ...

Stadio San Siro - sindaco Sala : “Preferirei una ristrutturazione ma sono disponibile ad ascoltare società”. : E’ stato argomento caldo, anche per diverse settimane. Poi il campo e il finale di campionato hanno spostato l’attenzione, ma momentaneamente. La questione relativa alla demolizione o ristrutturazione dello Stadio San Siro è ancora aperta. Più volte interpellato in passato sull’argomento, il sindaco di Milano Giuseppe Sala torna a parlarne. Queste le sue parole. “Non sono arrivate proposte dalle due società ...

Milano - il sindaco Sala dà il benvenuto agli All Blacks : All Blacks Clinic – Si sono aperte le iscrizioni all’All Blacks Clinic il campus dedicato ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni organizzato dalla Nazionale Neozelandese in collaborazione con Rugby Milano. «La decisione degli All Blacks, la migliore squadra di rugby del Mondo, di aprire a Milano la loro prima attività educativa in […] L'articolo Milano, il sindaco Sala dà il benvenuto agli All Blacks è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Expo - chiesta condanna di 13 mesi per il sindaco di Milano Giuseppe Sala : Il primo cittadino è accusato di falso per una retrodatazione di due verbali relativi alla commissione aggiudicatrice per non dover rifare la gara e mettere a rischio l'inaugurazione di Expo

Mimmo Lucano - migliaia in sala per il suo arrivo alla Sapienza : cori e applausi per il sindaco sospeso : In migliaia tra studenti e docenti riuniti in una ‘scorta antifascista’ hanno atteso tra cori e applausi, l’arrivo del sindaco sopeso di Riace, Mimmo Lucano, dopo le tensioni della vigilia per l’annunciato tentativo da parte di Forza Nuova di impedire l’intervento, dell’amministratore calabrese alla Sapienza di Roma. Mimmo Lucano è entrato in Aula scortato da studenti e militanti, accolto da un boato da parte ...

Stadio San Siro - il sindaco Sala a Milan ed Inter : “ascoltiamo proposte” : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del tanto discusso argomento legato allo Stadio di San Siro ”San Siro? La palla è nel campo delle squadre, se vorranno proporre una soluzione diversa dovranno venire nel rispetto delle regole stabilite dai nostri piani del governo del territorio. Le ascolteremo”. Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando delle varie ipotesi al vaglio di Milan e Inter sul loro Stadio. ...