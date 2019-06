Il Pd non può autoescludersi a vita

huffingtonpost

(Di giovedì 20 giugno 2019) Ecco le parole che non ti aspetti, dalla corrente che non ti aspetti. Antonello Giacomelli, uomo forte della corrente di Luca Lotti, ricorre a una celebre espressione di Alberto Ronchey, per spiegare l’esclusione dei comunisti dal governo. Dice l’ex viceministro alle Comunicazioni del governo Renzi e Gentiloni: “Mantengo tutte le critiche e le riserve sugli altri soggetti in campo ma autoinfliggerci il fattore K per i prossimi venti anni non mi sembra la soluzione”. Sta dicendo che bisogna dialogare con i Cinque Stelle? Vedo che lei, a differenza di me, ha già una soluzione. Io più modestamente pongo un problema. Abbia la pazienza di accompagnarmi in un ragionamento. Il punto di partenza è che siamo in un sistema proporzionale con tre forze in campo, giusto? Giusto. Bene, domando: abbiamo la forza o ci sono le condizioni ...

makkox : questa l'ho fatta ieri sera. oggi ho visto un video sul corriere e niente, me devo mette a fa gli oroscopi :… - mattiafeltri : Si può dissentire su una sola sillaba? No, non ce n’è nemmeno una sbagliata #ergastolo ?@Gheracol? - Mov5Stelle : Non ci può essere stabilità economica e finanziaria slegata da una stabilità sociale di un Paese! In diretta dal Se… -