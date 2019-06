App Google aggiunge un modo tutto nuovo per condividere le ricerche

L’App Store va sempre bene e si conferma più redditizio del Google Play Store anche nel primo trimestre del 2019 : Stando ad un nuovo report di Sensor Tower, le app pubblicate dai principali 100 editori di Google Play Store e App Store hanno generato 130,4 milioni di dollari di spesa L'articolo L’App Store va sempre bene e si conferma più redditizio del Google Play Store anche nel primo trimestre del 2019 proviene da TuttoAndroid.

E se le App di Facebook e Google sparissero? Huawei promette rimborsi integrali per tutti : Huawei promette un rimborso integrale dello smartphone nel caso le app di Google e Facebook non dovessero più funzionare in seguito al ban USA. L'articolo E se le app di Facebook e Google sparissero? Huawei promette rimborsi integrali per tutti proviene da TuttoAndroid.

Google lancia gli sms 2.0 - così sfida iMessage di Apple : Nuovi messaggi in arrivo sugli smartphone Android. Per adesso in Francia e Gran Bretagna. il nuovo protocollo - chiamato Rich Communication Services, Rcs - consente ai vecchi messaggini di farsi multimediali

Occhio alle notifiche del Play Store - Google sta regalando credito da spendere su App e giochi : Google, probabilmente per l'arrivo imminente dell'estate, è tornata a regalare credito da spendere sul Google Play Store ai suoi utenti, ovviamente solo ad alcuni fortunati che sono stati selezionati. L'articolo Occhio alle notifiche del Play Store, Google sta regalando credito da spendere su app e giochi proviene da TuttoAndroid.

Problemi con il Play Store e le App da aggiornare? Google corre ai ripari : Problemi con il Google Play Store: diversi utenti segnalano di non poter aggiornare le applicazioni scaricate e di non poter visualizzare l'elenco di quelle installate. L'articolo Problemi con il Play Store e le app da aggiornare? Google corre ai ripari proviene da TuttoAndroid.

Possibili rimborsi per device Huawei senza App Google e Facebook? Lo scenario : Ponete il caso che Huawei decida di rimborsarvi se il vostro dispositivo non sia più in grado di eseguire i servizi di Google e le app di Facebook? La storia cambierebbe, ed anche in Europa, oltre che in Cina, gli utenti non avrebbero problemi nell'acquistare i terminali del produttore, senza starsi a preoccupare di quel che potrebbe succedere a partire dal 19 agosto, data in cui, salvo colpi di scena, dovrebbe essere sottratta all'OEM la ...

Google aggiorna App Google ed elimina il P2P con Google Pay Send nel Regno Unito : La versione 10.7 beta dell'App Google rivela deliziose animazioni per Face Match e altre piccole modifiche e aggiunte, inoltre Google Pay Send verrà chiuso nel Regno Unito il 6 settembre 2019, lasciando il servizio disponibile solo negli Stati Uniti e in India. L'articolo Google aggiorna App Google ed elimina il P2P con Google Pay Send nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna App Google ed elimina il P2P con Google Pay Send nel Regno Unito : La versione 10.7 beta dell'App Google rivela deliziose animazioni per Face Match e altre piccole modifiche e aggiunte, inoltre Google Pay Send verrà chiuso nel Regno Unito il 6 settembre 2019, lasciando il servizio disponibile solo negli Stati Uniti e in India. L'articolo Google aggiorna App Google ed elimina il P2P con Google Pay Send nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.

Le notizie rAppresentano tra il 16% e il 40% dei clic di Google : Ben 4,7 miliardi di dollari guadagnati nel 2018 da Google rilanciando le notizie più popolari degli altri siti di news.

Huawei cerca di ingrossare il proprio App store - dopo il “ban” da parte di Google : Huawei spinge per popolare il proprio store di applicazioni: dopo il caso del ban da parte di Google e degli USA, il colosso cinese cerca di creare una valida alternativa. L'articolo Huawei cerca di ingrossare il proprio app store, dopo il “ban” da parte di Google proviene da TuttoAndroid.

La beta 10.4 dell’App Google introduce alcune novità per Google One e Google Assistant : La versione beta 10.4 dell'App Google è stata appena distribuita e introduce l'indicatore dell'abbonamento a Google One per l'immagine del profilo e rivela che Google sta implementando i suggerimenti di Google Assistant che potrebbero apparire sulla schermata di blocco. L'articolo La beta 10.4 dell’App Google introduce alcune novità per Google One e Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

La donna che ha fatto tremare Google ed Apple : Margrethe Vestager è danese ed è la commissaria europea per la concorrenza. È stata lei a guidare l’offensiva di Bruxelles contro le multinazionali accusate di elusione fiscale. Dall’archivio di Internazionale. Leggi

Un’altra App di Google abbraccia il Material Theme : ora è la volta di Google Family Link : L'ultima app a ricevere il rinnovamento grafico è Google Family Link, lo strumento messo a disposizione dei genitori per controllare la vita digitale dei propri figli. Anche se si tratta di modifiche piuttosto lievi che non saltano subito all'occhio, come di consueto si nota la presenza del font Google Sans e l'iconografia in linea con la versione più recente del Material Theme di Google. L'icona dell'app ha inoltre ricevuto un piccolo ...

Google vuole dare rilievo ad App e a giochi di qualità sul Play Store : Google annuncia un cambiamento per la logica di ricerca delle app sul Play Store, che premierà i contenuti di qualità e con contenuti attraenti. L'articolo Google vuole dare rilievo ad app e a giochi di qualità sul Play Store proviene da TuttoAndroid.