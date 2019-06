' Ndrangheta | arrestati due agenti del carcere di Cosenza

‘Ndrangheta - arrestati due poliziotti del carcere di Cosenza : “Libertà di manovra ai detenuti dei clan in cambio di soldi” : Due poliziotti del carcere di Cosenza sono stati arrestati per concorso esterno in associazione mafiosa. Gli agenti, secondo l’accusa, in cambio di soldi favorivano gli appartenenti alle cosche di ‘ndrangheta Lanzino/Ruà/Patitucci, Bruni/Zingari e Rango/Zingari. Gli inquirenti, anche grazie alle dichiarazioni di nove collaboratori di giustizia, hanno scoperto un ambiente all’interno della Casa circondariale di Cosenza ...