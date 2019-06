Napoli | James Rodriguez sempre più vicino | ecco il prezzo!

Gazzetta – Dopo James Rodriguez - anche Manolas al Napoli : la Roma apre. Il punto : Gazzetta – Dopo James Rodriguez, anche Manolas al Napoli: la Roma apre. Il punto Gazzetta – Dopo James Rodriguez, anche Manolas al Napoli: la Roma apre. Il punto. Oltre a James Rodriguez, De Laurentiis e Giuntoli stanno trattando con la Roma il difensore Kostas Manolas. Il Napoli vorrebbe inserire una contropartita tecnica che il club giallorosso si starebbe convincendo di accettare. Questo per coprire parte dei 36 milioni di ...

James Rodriguez al Napoli - l’annuncio di Gazzetta : “Affare chiuso : ecco quando arriverà l’ufficialità” : James Rodriguez al Napoli, l’annuncio di Gazzetta: “Affare chiuso: ecco quando arriverà l’ufficialità” James Rodriguez al Napoli, l’annuncio di Gazzetta: “Affare chiuso: ecco quando arriverà l’ufficialità”. Il grande colpo del club azzurro sta per diventare realtà, l’ attaccante colombiano è ormai ad un passo dal riabbracciare Ancelotti e vestire la maglia azzurra dalla prossima ...

James Rodriguez al Napoli/ Operazione in chiusura : pronto il cambio di modulo? : James Rodriguez è sempre più vicino al Napoli. L'Operazione potrebbe chiudersi nelle prossime ore, Ancelotti pensa ad un cambio modulo

Sport Mediaset annuncia : “Napoli pronto ad abbracciare un nuovo idolo James Rodriguez : tutti i dettagli” : Sport Mediaset annuncia: “Napoli pronto ad abbracciare un nuovo idolo James Rodriguez: tutti i dettagli” Sport Mediaset annuncia: “Napoli pronto ad abbracciare un nuovo idolo James Rodriguez: tutti i dettagli”. Napoli ad un passo dal forte fantasista colombiano, l’ edizione online di Sport Mediaset fornisce alcune dettagli dell’affare in dirittura d’arrivo. “James Rodriguez a un passo dal ...

Pedullà annuncia : “James-Lozano-Manolas - il Napoli ha tre sì in tasca. La situazione” : Pedullà annuncia: “James-Lozano-Manolas, il Napoli ha tre sì in tasca. La situazione” Pedullà annuncia: “James-Lozano-Manolas, il Napoli ha tre sì in tasca. La situazione”. Il club partenopeo viaggia spedito verso i propri obiettivi di calciomercato. Due attaccanti di livello assoluto ed un difensore che in Italia ha già dimostrato la sua affidabilità. Trattative non semplici per una serie di motivi, ma il Napoli ...

SKY – Napoli - James in pugno! Offerta ufficiale per Almas. Verdi e Hysaj in uscita. Il punto : SKY – Napoli, James in pugno! Offerta ufficiale per Almas. Verdi e Hysaj in uscita. Il punto. Si delinea sempre più il quadro degli acquisti per il club partenopeo che sembra ormai ad un lasso dal chiudere l’ acquisto di James Rodriguez dal Real Madrid. Ma non solo, perché è stata presentata un’ Offerta al Fenerbaçhe per Almas. Mentre in uscita, Verdi e Hysaj sono vicini ai saluti. A fare il punto delle operazioni è ...

Di Marzio : «Il Napoli avanti per James - può arrivare anche Lozano» : anche Gianluca Di Marzio conferma la trattativa avanzata del Napoli con James Rodriguez. Di Marzio dice che il Napoli è anche su Lozano l’altro pupillo di Ancelotti. Non so se arriveranno entrambi – spiega – certamente il Napoli ci sta provando. Fondamentale per James Rodriguez il ruolo di Jorge Mendes che in queste ore si trova a Madrid, e ha un ottimo feeling con Giuntoli e De Laurentiis. Per Di Marzio il Real Madrid ha detto ...

Alvino conferma : James al Napoli è un capolavoro di Mendes : Carlo Alvino conferma la notizia della serata. Che non è tanto James Rodriguez al Napoli, ma che è grazie a Mendes se si è chiusa la trattativa col Real Madrid. Mendes che è il procuratore del dieci colombiano ma anche di Cristiano Ronaldo. E che, come abbiamo scritto, non ha gradito la scelta di Sarri allenatore della Juventus. Nonostante quel che scrivono i giornali presunti mainstream. James-Napoli. Accordo totale. Lavoro straordinario di ...

Calciomercato Napoli - in Colombia si sbilanciano : 'E' fatta per James Rodriguez' (RUMORS) : In Colombia si sono sbilanciati su James Rodriguez al Napoli. In particolare lo ha fatto il sito Espn con un tweet: "James Rodriguez ha un nuovo club. Dopo essere passato per il Bayern e senza un ruolo nel Real Madrid, il Colombiano andrà in prestito con diritto di riscatto al Napoli". Queste le parole dell'emittente sudamericana, anche se nel capoluogo campano ci vanno molto cauti ed è silenzio, almeno per ora. Come è ormai ben noto, il ...

Calemme su James e Manolas : “Vogliono venire entrambi al Napoli” : Il giornalista Mirko Calemme, quest’ oggi ha rilasciato importanti dichiarazioni a Radio Marte illustrando i casi James e Manolas. Queste le sue principali parole: “James vuole giocare con il Napoli e Mendes da almeno 3 settimane ha trovato l’accordo con la società. Poi tutto dipendeva da un’ apertura da parte del Real Madrid e Mendes è finalmente riuscito ad ottenerla. Manolas vuole venire a Napoli ma avrebbe ...

Mendes lavora per il Napoli : James Rodriguez con riscatto a 30 milioni : Da almeno quindici giorni circola la notizia che a Jorge Mendes non dispiaccia affatto che il Napoli diventi più competitivo. I rumors spifferano che l’entourage di Cristiano Ronaldo non abbia gradito affatto la scelta di Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Scelta su cui si è impuntato Paratici. Jorge Mendes, procuratore di James Rodriguez, si è speso per convincere Florentino Perez e quindi il Real Madrid ad ammorbidire la propria ...

Calciomercato Napoli - procede spedita la trattativa per James Rodriguez : le ultime : Il club azzurro aspetta notizie da Jorge Mendes, che sta provando a convincere il Real Madrid a far partire il giocatore alle condizioni del Napoli Il Napoli sogna il colpo James Rodriguez, il club azzurro spinge forte sul giocatore, che potrebbe adesso davvero sbarcare in Serie A. Marco Alpozzi/LaPresse Dopo i passi avanti compiuti ieri, la società del presidente De Laurentiis attende adesso buone notizie da Jorge Mendes, volato a Madrid ...