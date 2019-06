L’App Store va sempre bene e si conferma più redditizio del Google Play Store anche nel

Xiaomi Mi 9T sta arrivando sullo store ufficiale - intanto L’App regala 5 euro di sconto : Xiaomi Mi 9T è in arrivo sullo store ufficiale insieme ai nuovi prodotti presentati, intanto la relativa app permette di ottenere 5 euro di sconto. L'articolo Xiaomi Mi 9T sta arrivando sullo store ufficiale, intanto l’app regala 5 euro di sconto proviene da TuttoAndroid.

Avanti tutta di Huawei sulL’App Gallery e senza Play Store? 31 maggio decisivo : Il prossimo 31 maggio c'è un appuntamento fondamentale per il futuro di Huawei, quello almeno legato all'ecosistema delle app supportate dagli smartphone a suo marchio e per quelli Honor. Il ban USA che ha influito e non poco sulle licenze per i servizi Google non potrà che essere al centro della discussione dell'imminente Developer Conference del produttore in programma fra due giorni In Francia. I prossimi smartphone Huawei avranno il Play ...

Turista si tuffa senza vestiti nella fontana delL’Apple Store : “Non pensavo fosse vietato in Italia” : Attualità Caso Prati, Perricciolo ricoverata in ospedale per abuso di farmaci. E la Prati vuota il sacco e ammette che Mark Caltagirone non esiste di Giuseppe Candela “Non pensavo fosse vietato in Italia, non credevo di aver fatto qualcosa di male“. Queste la parole di una ragazza francese di 24 anni che si è tuffata completamente ...

Apple nei guai per aver ‘gonfiato’ i prezzi sulL’App store. Ma hanno ancora senso queste cause? : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato il via libera a una class action nei confronti di Apple per aver “gonfiato” i prezzi sul suo App store. Una decisione che si inserisce in un quadro già complesso per la casa di Cupertino, che nelle scorse settimane ha incassato anche le bordate di Spotify, che ha (sonoramente) protestato nei confronti delle policy Apple e delle percentuali che la società fondata da Steve Jobs pretende da chi vende ...

Via libera alle class action contro Apple per i prezzi gonfiati sulL’App store : (Foto: Pixabay) La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato il via libera per eventuali class action da parte dei consumatori contro Apple nell’ambito delle indagini per abuso di posizione dominante da parte del colosso tecnologico. Il problema riguarda le app acquistate tramite il servizio App store della Mela, che agisce in una posizione di monopolio per i possessori di dispositivi Apple e applica una sorta di “tassa” che corrisponde a un ...