Kate Middleton e William devastati! Un uomo della scorta investe una 83enne

(Di mercoledì 19 giugno 2019)sono stati coinvolti in un incidente stradale mentre si recavano a Windsor per la cerimonia dell’OrdineGiarrettiera.Unloroha investito con la moto una vedova, Irene Mayor. La donna è stata ricoverata in condizioni critiche ma, come scrive il Sun, non è in pericolo di vita. Trasportata in ospedale con l’eliambulanza, le sono state riscontrate la frattura del bacino e diverse ferite.sono rimasti scioccati nell’apprendere la notizia. I Duchi di Cambridge non si sarebbero accorti di nulla, finché, giunti al Castello di Windsor, sono stati informati dell’incidente prima di partecipare alla cerimonia dell’OrdineGiarrettiera. I Duchi di Cambridge sono “devastati“, riferisce una fonte al tabloid britannico. Hanno inviato subito dei fiori alla vittima, accompagnati da un biglietto scritto a mano, e sperano di poterla andare a trovare in ospedale per scusarsi di persona.