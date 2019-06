Il Teatro alla Scala avrà presto un nuovo sovrintendente

agi

(Di mercoledì 19 giugno 2019) A guidare ildi Milano arriverà Dominique Meyer, 63 anni, manager francese attualmente all'Opera di Vienna. Non fa esplicitamente il suo nome il sindaco, e presidente della Fondazione, Giuseppe Sala, ma al termine di un cda lungo tre ore assicura che "c'è consenso" sulscaligero, escludendo allo stesso tempo che si tratti di quello uscente, Alexander Pereira, in carica dal 2014. "Il nome lo lascio immaginare a voi", ha detto Sala, richiedendo in realtà ben poco sforzo agli interlocutori: il testa a testa tra i papabilisovrintendenza era tra Meyer e Carlo Fuortes dell'Opera di Roma, che si è sfilato dcorsa qualche giorno fa per restare nella capitale. Dunque, salvo sorprese dell'ultimo minuto, l'arcano è svelato: Dominique Meyer dStaatsoper di Vienna prenderà il timone del. Per ...

mannocchia : @matteosalvinimi Come dovrebbe sapere a Tripoli c’è una guerra, i quartieri a sud della capitale sono teatro di sco… - RaiNews : Franco #Zeffirelli, nella sua quasi settantennale carriera, ha ottenuto successi internazionali in diversi campi de… - la_Biennale : Un saluto commosso a Franco Zeffirelli. Alla Biennale Teatro 1961 e 1963 con la regia di 'Romeo and Juliet' e 'Chi… -